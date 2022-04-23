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台灣版畫 5月1日密州安娜堡圖書館展出

【密西根訊】
密西根人文協會與安娜堡圖書館合作推出「台灣版畫展」。( )
密西根人文協會與安娜堡圖書館合作推出「台灣版畫展」。( )

迎接「亞太裔傳統月」及「台灣傳統周」，密西根人文協會將與安娜堡市立圖書總館將在5月1日攜手推出系列台灣版畫展覽及精彩文化節目。

成立於2002年的密西根人文協會是一個文化交流為使命的非營利组織 ，今年適逢創會20年的該組織，透過會長楊逸鴻聯繫，獲得台灣有關單位支持，將舉辦一系列性的台灣版畫活動。

在紐約台北文化中心的協助下，國立台灣美術館從今年開始，將逐年捐贈當年獲首獎的版印年畫給安娜堡圖書館總館收藏；今年的生肖屬虎，因此展示作品在情境和意象上都與虎有相關，參觀者有機會可以欣賞版印年畫中帶來的年味、祈福、迎春、喜慶氣氛，讓更多人認識亞太裔文化。

版畫開展與協會20周年慶，將於5月1日下午1時到3時分，在安娜堡圖書館總館 (343 South Fifth Ave, Ann Arbor, 48104)舉行。除了欣賞台灣版印年畫，還有尹昌舜帶領的密西根舞獅隊、安娜堡中文學校的扯鈴隊表演。

為了讓大家能貼切了解版畫的運作，現場將提供教學，內容包括徐萬勵提供的四大神獸(青龍、白虎、朱雀、玄武)的木版拓印與奧克蘭大學台灣周團隊提供的獅頭摺紙。

5月25日下午6時30分到7時30分，還將邀請東密西根大學兩位藝術史教授Tom Suchan及Guey-MeeiYang (楊貴美)，於安娜堡圖書館總館舉辦「台灣的虎年版印年畫」講座，讓大家更進一步了解台灣版畫的歷史和變遷。

圖書館 奧克蘭 美術館

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