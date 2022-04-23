庫克郡警長辦公室進駐中國城 華人社區治安有望得到改善

進駐中國城的庫克郡警員，華人社區治安希望得到改善。

在嚴重的疫情中，芝加哥 華埠的治安急劇惡化，搶劫、劫車和槍擊事件在華埠越來越頻繁，芝加哥華裔社區的安全受到嚴重威脅。2022年1月14日，大芝加哥地區華僑華人 聯合會根據僑社的訴求， 發起給芝加哥市長以及市政府要求改善治安的請願書，強烈要求市政府制訂一項能切實解決問題的長期規劃，將反犯罪和暴力作為首要任務，增加芝加哥華埠社區的監控和員警巡邏。

華聯會發起的請願書得到了僑社的大力支持，幾天內就有109個芝加哥華人社團參加了給市長的聯名簽名。在華人社區對改善治安的強烈要求下，2月1日，分管治安的芝加哥副市長 John O’Malley 就華人社區給市長的請願給華聯會作出詳細的書面回復， 對華人社區要求改善治安的訴求表示大力支持。 John O’Malley 市長的信抄送了起草請願書的清水正東律師事務所。

2月16日，大芝加哥地區華僑華人聯合會鄭征主席與芝加哥市負責仇恨犯罪部門的 Commission on Human Relations 華裔董事 Michelle Shang, 以及伊州州務卿亞裔顧問尚摩西一起到庫克 郡警長辦公室就華人社區治安問題與警長辦公室商討具體可行的方案。之前，華聯會與庫克郡警長辦公室在反對仇恨犯罪以及保護僑社安全方面有多次緊密合作。2021年11月19日，華聯會與庫克郡警長辦公室自鄭少雄同學不幸遭遇搶劫槍擊後，為華人社區舉辦“如果我遭遇搶劫該怎麼辦”的千人網路講座。在2月16日與警長辦公室的會議中， 鄭征主席和 Michelle Shang 就近來華人社區頻繁遭到慣犯回到社區重複作案，傷害居民等問題提出質疑， 並提出請庫克郡警長辦公室進駐中國城的建議。 Tom Dart警長表示，慣犯回到社區繼續作案的確是一個疫情後的普遍現象，這個系統問題需要立法者長時間的努力去解決。 關於庫克郡警長辦公室進駐中國城，Tom Dart警長以及與會的副警長表示贊同，並同意調動目前在密西根大街巡邏的警員到中國城巡邏，並考慮在中國城設立辦公室或，支援當地警局執法。

目前庫克郡在芝加哥中國城暫定了初始的辦公地點，並已經開始在中國城巡邏。警長辦公室表示，根據治安情況的發展，警長辦公室也可能在中國城將來設立更多的辦公點幫助當地警局改善治安。

在即將到來的亞裔節慶祝月，華聯會正在與庫克郡警長辦公室討論，為中國城居民在節日活動中帶來自我防身等安全訓練。在僑社的共同努力下，相信芝加哥中國城居民的生活和工作治安環境將在不遠的將來得到良好的改善！

照片：1.庫克郡警長 Tom Dart（右三）,副警長在警長辦公室會見華聯會鄭征主席(右二)與芝加哥市Commission on Human Relations 華裔董事 Michelle Shang（左三）以及州務卿亞裔顧問尚摩西(左二)

圖片2：進駐中國城的庫克郡警員