我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

庫克郡警長辦公室進駐中國城 華人社區治安有望得到改善

本報芝加哥訊
進駐中國城的庫克郡警員，華人社區治安希望得到改善。
進駐中國城的庫克郡警員，華人社區治安希望得到改善。

在嚴重的疫情中，芝加哥華埠的治安急劇惡化，搶劫、劫車和槍擊事件在華埠越來越頻繁，芝加哥華裔社區的安全受到嚴重威脅。2022年1月14日，大芝加哥地區華僑華人聯合會根據僑社的訴求， 發起給芝加哥市長以及市政府要求改善治安的請願書，強烈要求市政府制訂一項能切實解決問題的長期規劃，將反犯罪和暴力作為首要任務，增加芝加哥華埠社區的監控和員警巡邏。

華聯會發起的請願書得到了僑社的大力支持，幾天內就有109個芝加哥華人社團參加了給市長的聯名簽名。在華人社區對改善治安的強烈要求下，2月1日，分管治安的芝加哥副市長 John O’Malley 就華人社區給市長的請願給華聯會作出詳細的書面回復， 對華人社區要求改善治安的訴求表示大力支持。 John O’Malley 市長的信抄送了起草請願書的清水正東律師事務所。

2月16日，大芝加哥地區華僑華人聯合會鄭征主席與芝加哥市負責仇恨犯罪部門的 Commission on Human Relations 華裔董事 Michelle Shang, 以及伊州州務卿亞裔顧問尚摩西一起到庫克郡警長辦公室就華人社區治安問題與警長辦公室商討具體可行的方案。之前，華聯會與庫克郡警長辦公室在反對仇恨犯罪以及保護僑社安全方面有多次緊密合作。2021年11月19日，華聯會與庫克郡警長辦公室自鄭少雄同學不幸遭遇搶劫槍擊後，為華人社區舉辦“如果我遭遇搶劫該怎麼辦”的千人網路講座。在2月16日與警長辦公室的會議中， 鄭征主席和 Michelle Shang 就近來華人社區頻繁遭到慣犯回到社區重複作案，傷害居民等問題提出質疑， 並提出請庫克郡警長辦公室進駐中國城的建議。 Tom Dart警長表示，慣犯回到社區繼續作案的確是一個疫情後的普遍現象，這個系統問題需要立法者長時間的努力去解決。 關於庫克郡警長辦公室進駐中國城，Tom Dart警長以及與會的副警長表示贊同，並同意調動目前在密西根大街巡邏的警員到中國城巡邏，並考慮在中國城設立辦公室或，支援當地警局執法。

目前庫克郡在芝加哥中國城暫定了初始的辦公地點，並已經開始在中國城巡邏。警長辦公室表示，根據治安情況的發展，警長辦公室也可能在中國城將來設立更多的辦公點幫助當地警局改善治安。

在即將到來的亞裔節慶祝月，華聯會正在與庫克郡警長辦公室討論，為中國城居民在節日活動中帶來自我防身等安全訓練。在僑社的共同努力下，相信芝加哥中國城居民的生活和工作治安環境將在不遠的將來得到良好的改善！

照片：1.庫克郡警長 Tom Dart（右三）,副警長在警長辦公室會見華聯會鄭征主席(右二)與芝加哥市Commission on Human Relations 華裔董事 Michelle Shang（左三）以及州務卿亞裔顧問尚摩西(左二)

圖片2：進駐中國城的庫克郡警員

庫克郡警長 Tom Dart（右三）,副警長在警長辦公室會見華聯會鄭征主席(右二...
庫克郡警長 Tom Dart（右三）,副警長在警長辦公室會見華聯會鄭征主席(右二)與芝加哥市Commission on Human Relations 華裔董事 Michelle Shang（左三）以及州務卿亞裔顧問尚摩西(左二)。

芝加哥 華人 庫克

上一則

小美最火新品 ~ 手搖雲霧系雪糕 全線上市

下一則

芝加哥中國城新榮超市 即將開業

延伸閱讀

62分局長陳韜 訪貝公園大道華裔商家

62分局長陳韜 訪貝公園大道華裔商家
拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城

拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城
拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城

拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城
芝加哥中國城 25 區區長盧漢士通告

芝加哥中國城 25 區區長盧漢士通告
福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務 為拓展業務，誠聘貸款文員，歡迎加入

福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務 為拓展業務，誠聘貸款文員，歡迎加入
「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員

「執勤警員的生命線」 舊金山警長致謝調度員

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

2022-04-15 12:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光