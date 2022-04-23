我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

芝加哥中國城新榮超市 即將開業

本報芝加哥訊
芝加哥南中國城新榮超市即將開業。
芝加哥南中國城新榮超市即將開業。

位於中國城南永活街夾 27 Wells St. 的新榮超市（Sun Wing Market）即將開業。新榮超市主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，物美價廉！新榮超市擁有二萬多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您真正享受舒心的購物樂趣，到新榮超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。

開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，新榮超市樣樣齊全，并提供一站式的購物服務。新榮超市交通便利，地處中國城人氣興旺的永活街（Wentworth Ave）沿線，穿過唐人街標誌性建築“天下為公”牌樓，一直往南31街方向，至27街右拐即到，自帶大型免費停車場，也可以街泊，十分方便，超市毗鄰 90/94 號高速口，方便出入。如果乘車 CTA 24 路巴士可在 Wentworh & 27th St 站下車即到！歡迎光臨新榮超市，地址：2701 S. Wells St. Chicago，IL 60616，營業時間：一周七天營業 （8 am - 8 pm），詳情請致電：（312）877-5508。

上一則

庫克郡警長辦公室進駐中國城 華人社區治安有望得到改善

下一則

ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統 提供最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務

延伸閱讀

拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城

拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城
拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城

拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城
「陳氏蟹屋」陳國強離世 傳奇一生畫句點

「陳氏蟹屋」陳國強離世 傳奇一生畫句點
餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世
芝加哥中國城 25 區區長盧漢士通告

芝加哥中國城 25 區區長盧漢士通告
美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會盛大舉行 創會主席伍兆定：竭力為鄉親搭建溝通橋樑

美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會盛大舉行 創會主席伍兆定：竭力為鄉親搭建溝通橋樑

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

2022-04-15 12:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光