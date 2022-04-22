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鋼琴家劉瀟雅密大演出 3000樂迷聆賞

記者潘立功／密西根州報導
劉瀟雅的鋼琴演奏受到歡迎。(劉瀟雅提供)
劉瀟雅的鋼琴演奏受到歡迎。(劉瀟雅提供)

華裔鋼琴家劉瀟雅日前受邀與密西根大學Life Sciences交響樂團，於該校希爾禮堂首演非裔作曲家普林斯(Florence Price)的鋼琴協奏曲，吸引3000樂迷到場聆賞。

劉瀟雅曾獲得美國頂尖音樂學府伊斯曼音樂學院鋼琴演奏碩士、密西根大學音樂學院鋼琴演奏博士。 2021年，她獲頒密西根大學音樂、戲劇與舞蹈學院頒發的Earl V. Moore傑出成就獎。她曾獲得西西里國際鋼琴比賽第一名及特別獎、WPTA西班牙國際鋼琴比賽第一名等國際大獎。

劉瀟雅九歲就舉辦了獨奏音樂會，歷年來，她陸續到過亞洲，歐洲及美國演出，包括美國卡內基音樂廳、甘迺迪藝術中心、希爾禮堂、意大利比斯卡里宮殿、上海音樂廳等，都曾留下動人音符。

近年她與美國眾多知名交響樂團合作演出，如Fort Worth交響樂團、Marquette交響樂團、Ann Arbor交響樂團、密西根大學交響樂團。目前則是水晶谷音樂會系列和美國李斯特協會音樂節的特約藝術家。

劉瀟雅的個人專輯Carl Vine鋼琴奏鳴曲全集將由義大利知名唱片公司Dynamic全球發行，該專輯得到作曲家Carl Vine高度讚揚稱其為「傑出的鋼琴家」，Vine說，劉在專集中的演奏，表現出驚人技巧與力量。

交響樂 義大利 卡內基音樂廳

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