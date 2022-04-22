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疫情反彈 伊州日增近4000例 創今年2/11以來新高點

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州染疫人數明顯增長，芝加哥衛生局局長亞瓦迪鼓勵公眾繼續戴口罩。( 特派員黃惠玲／攝影)
伊州染疫人數明顯增長，芝加哥衛生局局長亞瓦迪鼓勵公眾繼續戴口罩。( 特派員黃惠玲／攝影)

為配合聯邦法院裁決解除口罩規定，伊州也同步鬆綁了公共運輸工具、機場的強制口罩令，不過受到新冠亞種病毒BA.2高傳播率影響，該州20日新增染疫人數達到3931人，創下2月11日至今新高；此外，過去七天的平均每日染疫病例也來到2560人，比上個月增長了138%。

伊州衛生廳指出，實際染疫人數應該比上述官方數字還要更多，因為衛生廳並沒有將自行居家檢測陽性的個案計算在內。

伊州目前將近四分之三的人口接種了新冠疫苗，且有超過一半的居民接種了補強針，衛生官員現階段均淡化處理染疫人數穩步上升的情況，將重點轉移到染疫住院與死亡人數。伊州從4月開始，染疫住院人數一直在持續增加，過去一周平均每天有39名新冠患者入院治療，從月初至今，此數目增加了三成。

到19日晚間為止，伊州有568名新冠患者住院治療，與疫情高峰期超過7300人染疫住院相比，目前數據仍算偏低，不過，現在住院的人數已經是3月15日以來的新高。

至於死亡人數則維持在疫情期的低水平，過去一周伊利諾平均每天新增染疫死亡人數為七名，通常死亡人數會在病例激增數周後才會上升。

芝加哥市過去一周的染疫人數提高了12%，住院與死亡人數則維持疫情期的低點。

芝衛生局局長亞瓦迪說，「我們看到越來越多症狀非常輕微的病例，已經施打疫苗者無症狀或輕微症狀的尤其多」，她表示，現階段的疫情與病毒爆發早期的情況有明顯不同。

她也提到，包括亞洲、歐洲、澳洲的部分地區病例出現爆炸性的增長，但「儘管染疫人數屢創新高，但其染疫住院及死亡人數並沒有跟進大幅增加，這是因為這些地方的疫苗接種通常很不錯。」

雖然口罩令幾乎已經全面鬆綁，但亞瓦迪仍鼓勵大家戴上口罩，且應尊重沒有摘掉口罩的民眾，「這些人很可能是因為免疫能力較低，染疫造成風險高，或是沒有施打疫苗」。

亞瓦迪也呼籲可以接種疫苗的民眾，可多多利用市府提供的接種服務完成施打，詳細施打信息，可查詢官網：chi.gov/covidvax，或致電(312)746-4835。

口罩 疫苗 伊州

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