芝市長：建賭場勢在必行 否則只能增稅

芝加哥市市長萊特福特(前左二)說，警察與消防隊員的退休金瀕臨破產，不蓋賭場增加稅收，就只能提高大家的房產稅。( )

原本不反對轄區興建賭場的芝加哥27區區長伯內特(Walter Burnett Jr.)，20日也公開表態不希望賭場進駐，致使芝城三處賭場預定地都受到當地區長反對，芝加哥市市長萊特福特說，無論決定在哪裡建設大型項目，「總會有一定程度的『鄰避效應』(NIMBY-ism)」，她不會因為當地的反對而阻礙賭場計畫與發展。

萊特福特說，警察 與消防隊員的退休基金，亟需來自賭場的稅收揖注，才能免於破產 ，假使賭場不蓋，市民就要有面臨增稅的準備。「蓋賭場是為了我們城市的未來而做出的決定，不是為了某個特定社區」，萊特福特還向不支持賭場蓋在其居住社區的民眾，提問「你寧願增加稅收嗎？」她說，在沒有任何變通財源的情況下，也只能提高房地產稅，「但沒有人想這麼做，尤其是我」。

緊鄰華埠「78區瑞維斯賭場」(Rivers 78 Casino)的25區區長盧漢士最早站出來表示不支持賭場，他說，自己不會去贊成大多數居民反對的開發案；與萊特福特關係密切的第三區區長杜威爾(Pat Dowell)，日前公開表態反對「硬石賭場」進駐；而之前傾向支持在轄區內的論壇報印刷廠址興建賭場的伯內特，20也翻轉態度，表明不要「百利賭場」蓋在27區。

萊特福特說，賭場興建原就預期會出現一定程度的「鄰避效應」，該情況大都發生在民眾不希望某些設施蓋在住家附近之時，民眾可能會因此發起抗爭。

她說，她會仔細傾聽來自社區的擔憂，「對於賭場經營者來說，了解他們預定開發地點的環境，以及傾聽並坦率回答來自社區的關切都很重要」，不過，萊特福特表示，「但這是有限度的」，她不會讓唱反調的人阻礙賭場計畫的發展。

萊特福特表示，過去幾十年來的市長們，都一直避開興建賭場問題，然而芝市目前比任何時候都需要藉由賭場，拯救瀕臨破產的警察與消防隊員退休金 。