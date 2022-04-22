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染疫激增3倍 威州學區恢復口罩令

特派員黃惠玲╱綜合報導

疫情反覆，導致各地口罩令也時鬆時緊，威斯康辛州密爾瓦基公立學校(Milwaukee Public Schools，MPS)本周一(18日)開始實施鬆綁校園口罩令，沒想到第二天又因新冠病毒在密爾瓦基市「嚴重傳播」，而緊急宣布從20日起恢復強制戴口罩。

MPS表示，假使在未來幾周該市與學區的病毒傳播風險降低，將會重新考慮讓幼稚園到12年級的學生自由選擇是否戴口罩。

密爾瓦基郡衛生局首席健康政策顧問韋斯頓(Ben Weston)說，「大家都累了，我也累了，每個人都厭倦了疫情」，他表示，相信沒有人不對戴口罩、保持安全距離等防疫措施感到疲憊，「公眾都不願意再去思考有關COVID的任何事情」，然而現實擺在面前的是「染疫又重新出現增加」，這使得公衛單位不得不考慮防疫的必要性。

該學區3月下旬才開會討論並投票決定，從18日起讓學生們可彈性選擇是否戴口罩上學，但放寬口罩令才執行一天，卻因當地染疫人數激增而讓學區又緊急宣布恢復口罩令。

根據密爾瓦基衛生局統計，當地每十萬人的感染人數為58.1，屬「高風險傳播」(substantial transmission)，韋斯頓說，主要因為過去三周，當地染疫人數從每天新增34個激增到104名，保險起見，才收回了彈性口罩規定。韋斯頓也呼籲民眾，鑑於感染風險提高，如果要到室內場所，建議務必戴上口罩。

口罩 學區 疫情

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