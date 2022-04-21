芝富豪又捐百萬 免費加油23日再登場

富豪慈善家威爾森19日宣布，周六(23日)將第三次推出免費加油活動。(威爾森臉書)

芝加哥 百萬富翁威爾森(Willie Wilson)再度宣布，將捐出100萬元於23日舉辦第三次免費加油活動，此舉緩解一些駕駛人的經濟負擔，但上周才宣布參選芝加哥市市長的威爾森，也引發了「向潛在選民發放救濟金」的棘手問題。

為協助民眾度過高油價 危機，威爾森在今年3月份，已經在芝加哥市與庫克郡捐出120萬元給民眾免費加油，前後兩次活動，吸引大批民眾一大早就前往提供免費汽油的加油站排隊，這兩次活動的每位參與者，最多可加到價值50元的汽油。

不過，威爾森一周前才宣布要角逐2023年的芝加哥市長職位，這也是他第三次參加芝市長選舉。

四年前他參選芝市長選舉時，曾被指控在南區教堂向潛在選民分發數萬美元，涉嫌將政治與慈善混為一談，州選舉官後來澄清了威爾森並沒有違反選舉法罪名。

威爾森19日表示，他一點都不擔心會再次有人對他的做法提出指控，「我25年來，一直堅持為有需要的人提供資金協助」，威爾森反稱，那些打著選舉名義質疑他慈善事業者，才應該好好審視自己。

他直言，建議這些反對他捐贈的人士，去告訴那些無家可歸的流浪漢、沒有食物的染疫者，還有那些無法上班、找不到保母照顧孩子的民眾，看看他們會怎麼回應。

除了威爾森已經公告要角逐市長外，芝加哥15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)也宣布加入市長競選，他對於威爾森的善行表示，「威爾森的慈善事業眾所周知」，他對他多次捐款提供民眾免費加油的行為沒有異議。

他表示，假使你現在說該捐贈有問題，「本身就可能想利用政治帶風向」，他說，早在參選前，也就是疫情 爆發初期，幾乎每個人都知道威爾森捐出大批口罩防疫。