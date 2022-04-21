我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

芝富豪又捐百萬 免費加油23日再登場

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
富豪慈善家威爾森19日宣布，周六(23日)將第三次推出免費加油活動。(威爾森臉書)
富豪慈善家威爾森19日宣布，周六(23日)將第三次推出免費加油活動。(威爾森臉書)

芝加哥百萬富翁威爾森(Willie Wilson)再度宣布，將捐出100萬元於23日舉辦第三次免費加油活動，此舉緩解一些駕駛人的經濟負擔，但上周才宣布參選芝加哥市市長的威爾森，也引發了「向潛在選民發放救濟金」的棘手問題。

為協助民眾度過高油價危機，威爾森在今年3月份，已經在芝加哥市與庫克郡捐出120萬元給民眾免費加油，前後兩次活動，吸引大批民眾一大早就前往提供免費汽油的加油站排隊，這兩次活動的每位參與者，最多可加到價值50元的汽油。

不過，威爾森一周前才宣布要角逐2023年的芝加哥市長職位，這也是他第三次參加芝市長選舉。

四年前他參選芝市長選舉時，曾被指控在南區教堂向潛在選民分發數萬美元，涉嫌將政治與慈善混為一談，州選舉官後來澄清了威爾森並沒有違反選舉法罪名。

威爾森19日表示，他一點都不擔心會再次有人對他的做法提出指控，「我25年來，一直堅持為有需要的人提供資金協助」，威爾森反稱，那些打著選舉名義質疑他慈善事業者，才應該好好審視自己。

他直言，建議這些反對他捐贈的人士，去告訴那些無家可歸的流浪漢、沒有食物的染疫者，還有那些無法上班、找不到保母照顧孩子的民眾，看看他們會怎麼回應。

除了威爾森已經公告要角逐市長外，芝加哥15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)也宣布加入市長競選，他對於威爾森的善行表示，「威爾森的慈善事業眾所周知」，他對他多次捐款提供民眾免費加油的行為沒有異議。

他表示，假使你現在說該捐贈有問題，「本身就可能想利用政治帶風向」，他說，早在參選前，也就是疫情爆發初期，幾乎每個人都知道威爾森捐出大批口罩防疫。

芝加哥 疫情 油價

上一則

新州大批護士辭職 醫療出現危機

下一則

夏季到 犯罪增 芝警局強化街道巡邏

延伸閱讀

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機
MLB／守護者改名主場首戰 邀湯姆漢克斯開球 「威爾森」炒熱氣氛

MLB／守護者改名主場首戰 邀湯姆漢克斯開球 「威爾森」炒熱氣氛
影／球迷快笑死 湯姆漢克斯帶「威爾森」為MLB守護者開球

影／球迷快笑死 湯姆漢克斯帶「威爾森」為MLB守護者開球
NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王
蔡英文見美民主基金會長 威爾森：台灣民主是世界典範

蔡英文見美民主基金會長 威爾森：台灣民主是世界典範
美「國家民主基金會」會長首訪台 蘇揆：感受對台重視

美「國家民主基金會」會長首訪台 蘇揆：感受對台重視

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴