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夏季到 犯罪增 芝警局強化街道巡邏

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

隨著周末芝加哥氣溫轉暖，芝城也即將迎來暴力案件頻發的夏季，芝加哥警察局局長布朗19日宣布，警方已經為因應犯罪季節做好準備，他說，警局不再採用管理市民騷亂的「危機模式」(crisis model)，而將會把重點放在加強巡邏全市幾個最危險的區域。

布朗說，與2021年同期相比，今年的謀殺案件減少了將近10%，槍擊案件少了15%，他說，市府過去一段時間，聚焦於強化55個犯罪率最高的警區(beat)，因應夏季來臨，警局為延續上述案件的降低趨勢，將繼續著重於把55個警區列入犯罪打擊重點。

之前布朗為了解決發生騷亂地區的治安，曾堅持採取「危機模式」，把其他警局的警察，集中調到騷亂區應對暴力問題，然而目前犯罪型態改變，導致他做出重大轉變，改採前任代理局長貝克(Charlie Beck)實施的「以社區為基礎」的策略，希望可以有效遏止犯罪。

布朗之前成立了「社區安全隊」(Community Safety Team)，此隊伍在2020年12月時，成員多達872人，但到現在已經減少到僅剩121人，布朗說，芝警局需要更多的新血加入，因應社區犯罪暴增，他將要求更多的警察離開辦公桌加入巡邏行列。

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