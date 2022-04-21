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華埠搶劫暴增 地理位置、忽視報警為元凶

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
九分局警官沃爾塔(右)與華埠治安互助隊林國銘(左)呼籲華人民眾一旦遭遇或目擊治安事件，務必第一時間報警。(特派員黃惠玲／攝影)
九分局警官沃爾塔(右)與華埠治安互助隊林國銘(左)呼籲華人民眾一旦遭遇或目擊治安事件，務必第一時間報警。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華埠劫車與搶劫案件暴增，是否因為華人對於罪犯防範度低且容易得手，才導致治安事件頻發？芝加哥九分局資深警官沃爾塔(John Verta)分析，暴力犯罪不僅在華埠增加，全美、全芝加哥市都有相同趨勢，不過，由於華埠靠近兩條主要高速公路有利逃逸，加上一些民眾缺乏警戒，而且遭搶未及時報案等情況，都提高了華埠民眾受害機率。

沃爾塔說，過去兩年，全美各地都出現了搶劫、劫車案飆升的情形，芝加哥也不例外，而華埠的搶劫案件的增幅尤其高，他說，包括州際公路90-94、55號公路，還有290號公路，都在華埠舍麥路、18街設有交流道，歹徒一旦在中國城作案後，很容易從這些交流道開上高速公路逃逸，「先天地理位置，的確讓華埠容易成為作案目標地點」。

沃爾塔以及華埠治安互助隊的義工林國銘說，根據警局收到的舉報案件，以及透過監視攝影機拍下的作案畫面分析，至少超過一半的華埠搶劫受害民眾，都出現「邊走邊使用手機」的行為，沃爾塔表示，在現階段的治安情形下，「走路或開車時，應隨時提高警覺，留意四周環境」，可有效避免成為下一個受害者。

至於為何有嫌犯重複到華埠作案？沃爾塔說，由於語言與文化的隔閡，許多華人在被搶後，因為「不會說英文」或「害怕警察」，甚至可能因為移民身分而不願意報警，時常會有搶劫案發生三天後，華人長者才透過兒女到警局報案，但此時警方已經錯失了逮捕良機。

他說，這種延遲報案的做法，意味著告知搶匪「你來搶沒關係」，嫌犯因此食髓知味，「今天可能搶了你，明天他又回到以同樣守法搶另外一個人」，他呼籲大家一旦遭遇或目擊治安事件，務必第一時間報警，或盡快告知其他可以協助報警的親友、路人。

此外，華埠社區一些民眾對於安全的警覺性過低，「從監視影片中，還看過有人從餐館出來，站在馬路上直接數現金」，警察說，「財不露白」是基本保護自身安全的原則，儘管警局一再提醒，還是有人掉以輕心。

華埠 華人 芝加哥

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