佛光義工聯誼 無私奉獻 感恩傳承

覺麟法師和有恆法師介紹芝加哥佛光協會、各分會幹部。

芝加哥 佛光山於日前舉辦「佛光幹部義工線上聯誼會」，近60位義工菩薩歡聚一堂，道情法愛心連心。特別禮請西來寺住持慧東法師為芝加哥佛光山新舊任住持永嘉法師、覺麟法師主持交接儀式。佛光幹部們精心製作回顧影片，佛光兒童以畫抒情，感恩常住，展望未來。

慧東法師向大眾佈達：「感謝大家這麼多年來的護持，使我們芝加哥的人間佛教得以發展。現在因緣又有所變化，覺麟法師即將赴紐約道場擔任住持，希望覺麟法師繼續帶領那裡的人間佛教取得成功。同時我們在這裡也非常高興向大家介紹，來自佛光山西來寺的永嘉法師在芝加哥佛光山接任住持。永嘉法師有非常多的弘法經驗，而且他非常擅長講說佛法，唱誦也具有非常美妙的音聲。我們相信芝加哥佛光山在永嘉法師和有恆法師的帶領之下，一定會取得進一步的成功。我也希望在芝加哥佛光山的所有的護法居士和佛光人，可以繼續護持人間佛教，也在修行的過程當中福慧增長。」

「今天很高興在這樣的機會創造了我們新的歷程」覺麟法師勉勵佛光人：我覺得在芝加哥的三年裡面，感謝各位佛光人大家一起的努力，我們創造了很多的歷史，留下了很多的足跡。但是行菩薩道的我們必須要繼續往前，就如同星雲大師說的，其實在走過的這段時間裡，就是對這一切的人事物都充滿了歡喜跟感謝。芝加哥佛光山將邁入另外一個新的里程碑，所以我們大家一定要一起努力，在永嘉法師的領導下，讓我們更突飛猛進。謝謝大家的護持，我們大家繼續努力。

新任住持永嘉法師向大眾致辭：來到了芝加哥我感到非常的溫馨與熱情。令我很感動的是，我們的現任住持覺麟法師與有恆法師才來這裡短短的三年時間，能夠把芝加哥的佛光人信眾都帶領的非常溫馨跟傑出。星雲大師跟我們講「向前有路」，就如同接力賽跑的一樣。芝加哥佛光人充滿無限的未來跟潛能，相信僧信的共同奉獻，讓整個芝加哥佛光山能夠發揮更大的力量，發揮人間佛教弘法更大的效用。希望我們僧信二眾，同心同力，繼續為人間佛教的宏傳，在芝加哥更發光發熱！

隨後法師們介紹芝加哥佛光協會、各分會、青年分團的幹部以及佛堂的義工菩薩。協會會長周邁平感歎道：芝加哥協會在覺麟法師帶領下，監寺有恆法師指導及大家的發心，雖然疫情 限制大家聚在一起，但卻透過線上各種活動與讀書會，同堂共學、法喜充滿。在媒體報導上，三年來超過50次的活動新聞報導，大幅度提高了芝加哥佛光協會的曝光率，會員人數也從不到百位，增加到近150位，加強了弘法的力量。三年來的點點滴滴歷歴在目，非常不捨。但「無常」是真理，我們也要「不忘初心」，繼續護持佛教，護持芝加哥佛光山與佛光協會。

「願愍諸有情，不斷一切法」芝加哥協會顧問汪良峰首先以偈語感謝覺麟法師的奉獻，並歡迎新任住持的到來。協會督導黃于文說，芝加哥協會自成立分會，不斷地茁壯成長，撰寫歷史；即將擴建，再創輝煌。協會理事孫偉銘以「風城大績，巍巍如是，紐約弘法，佛教昌盛」表達心中的謝意與祝福。第一分會委員劉櫻雪表示，覺麟法師教導的兩句話「東西有用、人就有用」和「做中學、學中做」，她會銘記於心！

英文分會幹部及讀書會的外州學員們，也紛紛與佛光人暢談感想。第三分會會長杜堡惜自製影片，以「法無定法處處法，緣生緣滅緣起法；或遠或近一念間，師恩延綿永不忘」 表達內心的感恩與不捨。佛光兒童以「佛陀在菩提樹下」與「與法師咖啡 禪」一圖, 道出「佛在靈山莫遠求，靈山就在汝心頭」(人間社 李性銘供稿 )。