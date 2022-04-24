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佛光義工聯誼 無私奉獻 感恩傳承

本報芝加哥報導
覺麟法師和有恆法師介紹芝加哥佛光協會、各分會幹部。
覺麟法師和有恆法師介紹芝加哥佛光協會、各分會幹部。

芝加哥佛光山於日前舉辦「佛光幹部義工線上聯誼會」，近60位義工菩薩歡聚一堂，道情法愛心連心。特別禮請西來寺住持慧東法師為芝加哥佛光山新舊任住持永嘉法師、覺麟法師主持交接儀式。佛光幹部們精心製作回顧影片，佛光兒童以畫抒情，感恩常住，展望未來。

慧東法師向大眾佈達：「感謝大家這麼多年來的護持，使我們芝加哥的人間佛教得以發展。現在因緣又有所變化，覺麟法師即將赴紐約道場擔任住持，希望覺麟法師繼續帶領那裡的人間佛教取得成功。同時我們在這裡也非常高興向大家介紹，來自佛光山西來寺的永嘉法師在芝加哥佛光山接任住持。永嘉法師有非常多的弘法經驗，而且他非常擅長講說佛法，唱誦也具有非常美妙的音聲。我們相信芝加哥佛光山在永嘉法師和有恆法師的帶領之下，一定會取得進一步的成功。我也希望在芝加哥佛光山的所有的護法居士和佛光人，可以繼續護持人間佛教，也在修行的過程當中福慧增長。」

「今天很高興在這樣的機會創造了我們新的歷程」覺麟法師勉勵佛光人：我覺得在芝加哥的三年裡面，感謝各位佛光人大家一起的努力，我們創造了很多的歷史，留下了很多的足跡。但是行菩薩道的我們必須要繼續往前，就如同星雲大師說的，其實在走過的這段時間裡，就是對這一切的人事物都充滿了歡喜跟感謝。芝加哥佛光山將邁入另外一個新的里程碑，所以我們大家一定要一起努力，在永嘉法師的領導下，讓我們更突飛猛進。謝謝大家的護持，我們大家繼續努力。

新任住持永嘉法師向大眾致辭：來到了芝加哥我感到非常的溫馨與熱情。令我很感動的是，我們的現任住持覺麟法師與有恆法師才來這裡短短的三年時間，能夠把芝加哥的佛光人信眾都帶領的非常溫馨跟傑出。星雲大師跟我們講「向前有路」，就如同接力賽跑的一樣。芝加哥佛光人充滿無限的未來跟潛能，相信僧信的共同奉獻，讓整個芝加哥佛光山能夠發揮更大的力量，發揮人間佛教弘法更大的效用。希望我們僧信二眾，同心同力，繼續為人間佛教的宏傳，在芝加哥更發光發熱！

隨後法師們介紹芝加哥佛光協會、各分會、青年分團的幹部以及佛堂的義工菩薩。協會會長周邁平感歎道：芝加哥協會在覺麟法師帶領下，監寺有恆法師指導及大家的發心，雖然疫情限制大家聚在一起，但卻透過線上各種活動與讀書會，同堂共學、法喜充滿。在媒體報導上，三年來超過50次的活動新聞報導，大幅度提高了芝加哥佛光協會的曝光率，會員人數也從不到百位，增加到近150位，加強了弘法的力量。三年來的點點滴滴歷歴在目，非常不捨。但「無常」是真理，我們也要「不忘初心」，繼續護持佛教，護持芝加哥佛光山與佛光協會。

「願愍諸有情，不斷一切法」芝加哥協會顧問汪良峰首先以偈語感謝覺麟法師的奉獻，並歡迎新任住持的到來。協會督導黃于文說，芝加哥協會自成立分會，不斷地茁壯成長，撰寫歷史；即將擴建，再創輝煌。協會理事孫偉銘以「風城大績，巍巍如是，紐約弘法，佛教昌盛」表達心中的謝意與祝福。第一分會委員劉櫻雪表示，覺麟法師教導的兩句話「東西有用、人就有用」和「做中學、學中做」，她會銘記於心！

英文分會幹部及讀書會的外州學員們，也紛紛與佛光人暢談感想。第三分會會長杜堡惜自製影片，以「法無定法處處法，緣生緣滅緣起法；或遠或近一念間，師恩延綿永不忘」 表達內心的感恩與不捨。佛光兒童以「佛陀在菩提樹下」與「與法師咖啡禪」一圖, 道出「佛在靈山莫遠求，靈山就在汝心頭」(人間社 李性銘供稿 )。

佛光幹部們精心製作回顧影片，佛光兒童以畫抒情，感恩常住，展望未來。
佛光幹部們精心製作回顧影片，佛光兒童以畫抒情，感恩常住，展望未來。
西來寺住持慧東法師在線上為芝加哥佛光山新舊任住持主持交接儀式。
西來寺住持慧東法師在線上為芝加哥佛光山新舊任住持主持交接儀式。
西來寺住持慧東法師向大眾佈達：覺麟法師將赴紐約道場擔任住持，永嘉法師在芝加哥佛光...
西來寺住持慧東法師向大眾佈達：覺麟法師將赴紐約道場擔任住持，永嘉法師在芝加哥佛光山接任住持。
法師們介紹佛堂不同組別的義工菩薩。
法師們介紹佛堂不同組別的義工菩薩。
芝加哥佛光山舉辦「佛光幹部義工線上聯誼會」，近60位義工菩薩歡聚一堂，道情法愛心...
芝加哥佛光山舉辦「佛光幹部義工線上聯誼會」，近60位義工菩薩歡聚一堂，道情法愛心連心。
英文分會幹部及讀書會的外州學員們，也紛紛與佛光人暢談感想。
英文分會幹部及讀書會的外州學員們，也紛紛與佛光人暢談感想。

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