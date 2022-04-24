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許氏日本靈芝全新禮盒包裝 買二送一

本報芝加哥訊
日本銷售冠軍的許氏日本靈芝-免疫、保肝、助眠，全新禮盒包裝買二送一熱賣中。
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千年以來，靈芝在中醫藥聖典〈神農本草經〉中稱之為「上藥」，為皇室宮廷所採用之珍貴藥材。其神奇之作用為靈芝贏得「草藥之王」、「延年鮮草」之美譽。現代化科學之驗證及科技化專業之栽培，使現今靈芝之應用得以提供更大眾化之使用。許氏日本極品靈芝採用在日本無污染有機環境下段木栽培所得之珍貴靈芝體。並採用專利胞子體破碎技術使得靈芝酸、多糖體等主要成份得以完整保存。日本銷售冠軍的許氏日本靈芝-免疫、保肝、助眠，全新禮盒包裝買二送一熱賣中，歡迎聯繫許氏中部地區經銷專賣店（批發傳真：1-715-675-8866）。

許氏日本靈芝7大特點：1.原料由[日本靈芝綜合研究所]提供,社長藥學博士井出萬喜30多年的曆史信譽,爲日本銷售冠軍。2.日本[長野一號]特殊菌種-經台灣大學DNA簽定,菌種穩定,無變異,生長出菌傘大,厚身,特殊香味,高多醣,高三帖。3.日本長野靈芝專業有機栽培,采無菌分離技術,無雜菌,無汙染,無農殘,無重金屬。4.日本全大椴木仿野生栽培方式,使靈芝含有最全面的天然精華,確保靈芝品質。5.靈芝綜合研究所專利孢子壁破碎技術,使主要物質容易釋出,在電子顯微鏡下,破壁率達100%。6.日本醫學博士Dr.Lee 專利提取技術使主要成份濃度提高10倍。7.[一物全體]觀念,在孢子尚未噴出,子實體達到營養巅之最佳采收時機收成，采用全子實體專利破碎技術，使孢子，菌絲體，子實體所含養份完全保留。

許氏日本靈芝的作用包括1.養護細胞、支持免疫系統。2.幫助舒緩呼吸的不順暢。3.以雙向調節來達到保健作用。4.寧神、放鬆心情。5.保青春。適用一般保健者，老年強身健體者，精神不安者和氣促者等。服用方法：成人每日早飯前及睡前各1-2粒。*個別特殊使用情形，請諮詢醫生。更多詳情請聯繫美國許氏參業集團：1-800-826-1577或瀏覽許氏購物網  www.hsuginseng.com。  

日本 醫學 DNA

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