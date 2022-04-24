許氏日本靈芝全新禮盒包裝 買二送一

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千年以來，靈芝在中醫藥聖典〈神農本草經〉中稱之為「上藥」，為皇室宮廷所採用之珍貴藥材。其神奇之作用為靈芝贏得「草藥之王」、「延年鮮草」之美譽。現代化科學之驗證及科技化專業之栽培，使現今靈芝之應用得以提供更大眾化之使用。許氏日本 極品靈芝採用在日本無污染有機環境下段木栽培所得之珍貴靈芝體。並採用專利胞子體破碎技術使得靈芝酸、多糖體等主要成份得以完整保存。日本銷售冠軍的許氏日本靈芝-免疫、保肝、助眠，全新禮盒包裝買二送一熱賣中，歡迎聯繫許氏中部地區經銷專賣店（批發傳真：1-715-675-8866）。

許氏日本靈芝7大特點：1.原料由[日本靈芝綜合研究所]提供,社長藥學博士井出萬喜30多年的曆史信譽,爲日本銷售冠軍。2.日本[長野一號]特殊菌種-經台灣大學DNA 簽定,菌種穩定,無變異,生長出菌傘大,厚身,特殊香味,高多醣,高三帖。3.日本長野靈芝專業有機栽培,采無菌分離技術,無雜菌,無汙染,無農殘,無重金屬。4.日本全大椴木仿野生栽培方式,使靈芝含有最全面的天然精華,確保靈芝品質。5.靈芝綜合研究所專利孢子壁破碎技術,使主要物質容易釋出,在電子顯微鏡下,破壁率達100%。6.日本醫學 博士Dr.Lee 專利提取技術使主要成份濃度提高10倍。7.[一物全體]觀念,在孢子尚未噴出,子實體達到營養巅之最佳采收時機收成，采用全子實體專利破碎技術，使孢子，菌絲體，子實體所含養份完全保留。

許氏日本靈芝的作用包括1.養護細胞、支持免疫系統。2.幫助舒緩呼吸的不順暢。3.以雙向調節來達到保健作用。4.寧神、放鬆心情。5.保青春。適用一般保健者，老年強身健體者，精神不安者和氣促者等。服用方法：成人每日早飯前及睡前各1-2粒。*個別特殊使用情形，請諮詢醫生。更多詳情請聯繫美國許氏參業集團：1-800-826-1577或瀏覽許氏購物網 www.hsuginseng.com。