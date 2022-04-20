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賭場近在咫尺 惡化芝華埠賭博成癮問題

特派員黃惠玲／芝加哥報導

多位華埠社區人士都反對在芝加哥興建賭場，尤其是建在距離中國城很近的地點，其中反對主要原因就是，一旦賭場近在咫尺，「將惡化居民賭博成癮問題」。

華埠培德中心心理健康輔導師廖優妮(Eunice Liao，音譯)說，在華埠街上隨機詢問民眾認不認識賭博成癮或失控者，幾乎都會得到肯定答覆。

華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩表示，她最擔心的是賭場位於華埠步行距離之內，對一些人來說，在離家這麼近的地方賭博，實在太方便且機會太多了，很難錯過。目前入圍芝加哥賭場的三處預定地，有兩處距離華埠非常近。

培德中心主任吳常義說，許多在餐館與其他行業工作的移民，因為生活與經濟壓力大，他們懷抱著可能一夜致富的夢想，導致比其他族群更難抵抗賭博誘惑。

來自芝加哥的UCLA賭博行為研究計畫負責人方提默(Timothy Fong，音譯)說，華人十分重視運氣之說，「華人相信數字影響命運，且主張每個命運是早就確定。而賭博是觀察命運的一種方式」。他分析，亞裔社區更容易出現賭博問題的原因有很多種。

「亞裔社區患有賭博成癮問題的男女，通常很難會去求助，因為其語言、文化阻礙了他們尋求心理健康治療的途徑」，方提默這樣表示。

伊州福利廳(Department of Human Services)正介入芝加哥華埠試圖提供一些解決之道，2020年該廳發起了為期一年的賭博成癮研究，該廳表示，最終報告近期內即將公布。州府計畫使用該調查數據，作為提出解決賭博行為失序辦法的依據。

福利廳目前在華埠與培德、美亞健康協會合作推出有關教育及治療賭博成癮問題的項目，美亞協會表示，該機構將提供雙語服務，也會對芝城賭場的成立做好因應準備。

多家印第安納州賭場的巴士，目前每天定時會從華埠發車，往返搭載顧客前往賭場，而一旦賭場變得更容易前往時，美亞健康協會說，的確可能引發更大的問題與擔憂。

華埠 芝加哥 亞裔

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