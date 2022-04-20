芝加哥第3區區長 反對興建硬石賭場

芝加哥硬石賭場預定地，緊鄰士兵球場與麥克米克展覽中心，距離華埠十分近。(賭場官網截圖)

芝加哥 賭場最終入選地點仍在評估，但三處入圍的賭場預定地中，包括緊鄰華埠 的18區瑞維斯賭場(Rivers 78 Casino)以及華埠附近的硬石賭場(Hard Rock Chicago)等兩處轄區的25區區長盧漢士、第三區區長杜威爾(Pat Dowell)，均公開反對了上述地點的興建計畫。

之前未公開表態的杜威爾發表聲明指出，她反對在士兵球場附近的One Cetral開發計畫中，興建硬石賭場，「雖然芝加哥需要從賭場獲得收入，但細節決定成敗，該規畫不符合標準」。

杜威爾是芝加哥市市長萊特福特選出的市議會預算 委員會主席，將賭場蓋在南環區草原社區(Prairie District)，將對當地的人口密集度、公共安全帶來威脅，此外，她也擔憂該開發案的財務計畫是否完善，「在芝市興建賭場是必要必須的，但不能蓋在One Cetral計畫上」。

杜威爾還加入另兩個反對在芝加哥論壇報印刷廠百利賭場(Bally's)、78區賭場的議會區長反對行列，三處賭場預定地都已經在4月初舉行了社區聽證會，且都受到不希望在自家附近建賭場民眾的猛烈批評。

三處賭場預定地計畫中，唯一對轄區內蓋賭場表達支持的為27區區長伯內特(Walter Burnett Jr.)，伯內特說，雖然有不少居民反對興建，但也有許多沉默大眾支持蓋賭場，他表示，當地許多居民都希望賭場進駐，可以帶來更多的工作機會與經濟發展。

不過，緊鄰百利賭場的42區區長萊利(Brendan Reilly)與第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)都反對百利賭場興建在該地點，而這兩位區長同樣與萊特福特有不錯聯繫。

對於杜威爾公開反對硬石賭場興建，盧漢士說，該聲明有可能是經過精心策畫，「她與萊特福特關係密切，此聲明可能是為了讓市長選擇78區賭場而打出的政治掩護」。

盧漢士也批評市長自行挑選成員而組成的賭場評估委員會不夠公開、透明、公證，「該委員會都是與萊特福特來往密切的議員」。

市長辦公室對此未做回應，之前萊特福特提到，計畫在今年夏季做出決定，然後送交伊州博弈局(Illinois Gaming Board)評估。