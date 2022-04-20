迎接旅客回流 伊州擲3000萬促銷觀光

伊州州長普立茲克(前右四)宣布啟動3000萬資金的伊州觀光促銷計畫。(州眾議員馬靜儀提供)

新冠疫情 逐漸緩解，旅客大批回籠市場，伊利諾州也重新開啟大手筆的觀光促銷計畫，伊州 州長普立茲克、商務與經濟發展廳廳長賈西亞(Sylvia Garcia)宣布，州府將投入3000萬經費，強力推銷全州30多處旅遊景點，希望吸引更多旅客，有效刺激周邊經濟。

普立茲克18日在芝加哥 謝德水族館舉行了新一波的旅遊促銷計畫。賈西亞表示，旅遊業對於提升伊州經濟發展非常重要，包括餐廳、酒店及小企業，是伊州經濟的主要支柱。

根據商務與經發廳統計，2019年到訪伊州的旅客，共在該州創造了455億的整體消費金額，然而受到疫情影響，2020年這筆營收額下挫了49%，僅剩233億。

而自從新冠變種病毒Omircron感染過了高峰後，伊州疫情終於出現和緩，室內強制口罩令也已經鬆綁，旅客明顯重新回到旅遊市場。

然而芝加哥市劫車、搶劫等治安事件頻發，又為好不容易出現復甦跡象的旅遊業，帶來新的威脅，不過，普立茲克對公共安全的議題保持低調。

普立茲克在19日的說明會中表示，從新的促銷計畫，就可以發現到芝加哥這個城市的偉大與吸引力。

該計畫將推出系列電視廣告，即日起在伊州以及鄰近其他七個中西部州播放，此外，4月底也會在全美有線電視播放。

新的伊州廣告以「一切的中間」(The Middle of Everything) 為口號，在伊州南部郊區長大的美國知名女演員、喜劇演員及歌手林奇(Jane Lynch)，將在影片中介紹伊州觀光景點。