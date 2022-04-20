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芝加哥機場、捷運、火車 取消口罩令

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝公車、捷運、電車以及兩大機場，取消口罩令。(特派員黃惠玲／攝影)
芝公車、捷運、電車以及兩大機場，取消口罩令。(特派員黃惠玲／攝影)

佛羅里達州聯邦法官18日以運輸超過聯邦疾病防治中心(CDC)權限為由，推翻搭飛機與其他公共運輸的全國口罩令，多家航空業者隨即陸續宣布解除國內班機口罩令，伊州州長普立茲克19日下午宣布取消州內機場、公共運輸工具的強制口罩令，稍早才公告維持戴口罩的芝加哥運輸局(CTA)、電車系統Metra與航管局，也跟進撤除了口罩令。

普立茲克發表聲明指出，為配合聯邦結束公共交通工具的口罩規定，該州不再要求公共交通工具、車站、機場配戴口罩。州長辦公室表示，各地方政府可保留修訂或保留當地防疫措施的權利。

芝加哥航管局說，將按照更新後的命令，取消歐海爾機場、中途機場的強制口罩命令，不過，該局鼓勵希望繼續戴口罩的旅客繼續配戴，也期望所有旅客互相尊重彼此決定。

Metra與CTA表示，目前是否繼續要求戴口罩仍在評估情況，結果出爐前不會取消口罩令。

負責機場安檢等任務的聯邦運輸安全局(TSA)在佛州法院的新命令公布後，已經宣布不再執行聯邦疾病防治中心CDC的強制口罩令。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪19日說，即使強制令取消，但建議旅客搭機時繼續戴上口罩。

原本19日稍早曾宣布所有捷運列車、公車乘客，都必須戴口罩的芝加哥運輸局(CTA)，在州長宣布口罩令鬆綁後，也發出聲明稱，雖然該市新冠傳播水平仍然不高，但鼓勵大家繼續戴口罩，並對每個人的選擇保持尊重。

電車系統Metra同樣修改了強制口罩規定，推翻19日上午堅持要乘客繼續戴口罩的決定。

包括聯合航空、美國航空、達美航空、阿拉斯加航空都先後宣布放寬了口罩令。

大都會通勤火車系統Amtrak則從即日起解除口罩規定；網約車優步(Uber)、Lyft也將口罩令改為彈性措施，不過，假使乘客坐在副駕座則必須戴上口罩；大芝加哥公車系統Pace在州長更新防疫措施後，也表示取消口罩令。

口罩 機場 芝加哥

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