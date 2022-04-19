我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

芝歐海爾機場航站捷運 即起恢復全天運行

特派員黃惠玲／芝加哥報導
行駛於歐海爾機場航站、停車場間的捷運，即日起恢復全天24小時行駛。(本報檔案照片)
行駛於歐海爾機場航站、停車場間的捷運，即日起恢復全天24小時行駛。(本報檔案照片)

隨著越來越多人恢復旅行，之前修建工程曾延宕達三年的歐海爾機場捷運系統(Airport Transit System)，於去年11月初恢復每天限時段通車後，終於從即日起全面恢復為24小時無休行駛。

這項耗資高達3.23億的工程計畫，可讓行駛於機場各航站的捷運列車每小時載運人數增加到4800名，在18日之前，去年11月3日恢復通車的機場航站捷運，每天僅運行10個小時。

芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie Rhee)說，即日開始，每三分鐘就會有一輛掛三節車廂的自動列車，抵達航站、機場停車場、Metra車站，每輛三節車廂的列車最多可載客150名，三節車廂的列車最高時速可達50哩，從起點到終點僅需10分鐘。

航管局表示，隨著疫情緩和，進出機場的人次大增，導致無捷運行駛時段期間，運行於各航站、停車場間的巴士、車輛湧入，造成嚴重交通阻塞問題，希望捷運恢復24小時通車後，可以緩解航站間的壅堵狀況。

航管局之前曾解釋，該工程所以延後完成，主要因為疫情導致供應鏈短缺，使得建造該捷運的工程進度大受影響。她還提到，新完工的歐海爾機場捷運與其他機場交通系統都不盡相同，而全球目前只有在台灣台北使用與歐海爾機場捷運相同設計。

對於航管局指出恢復捷運24小時行駛可解決航站交通問題的說法，部分民眾不以為然，上周才從第五航站要回到市區的市民Eric陳抱怨，他上周日從哥斯大黎加回到芝加哥，在機場外等待網約車時，所有進入航站的車輛擠成一團，幾乎動彈不得，「希望交通執法人員可以到場看看」，Eric說，亂無章法的載客與停車方式，才是導致機場交通惡化的主因。

機場 捷運 疫情

上一則

摺紙大師傅凱紀錄片「Foldtastic」 周末休城放映

下一則

大華府氣溫驟降 西北區降雪1到3吋

延伸閱讀

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢
太平島跑道將延長 「傳經美方同意」 必要時能供戰機起降

太平島跑道將延長 「傳經美方同意」 必要時能供戰機起降
機場三溫暖

機場三溫暖
春假客流飆增 善用LAX外圍停車

春假客流飆增 善用LAX外圍停車
缺救護車 確診客桃機苦熬8小時 不能喝水進食

缺救護車 確診客桃機苦熬8小時 不能喝水進食
中國多地機場祭新規 搭機須持48小時陰性證明

中國多地機場祭新規 搭機須持48小時陰性證明

熱門新聞

61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

德州房價愈來愈不親民 休士頓均價首破40萬元大關

2022-04-15 20:57
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍