芝歐海爾機場航站捷運 即起恢復全天運行

行駛於歐海爾機場航站、停車場間的捷運，即日起恢復全天24小時行駛。(本報檔案照片)

隨著越來越多人恢復旅行，之前修建工程曾延宕達三年的歐海爾機場捷運 系統(Airport Transit System)，於去年11月初恢復每天限時段通車後，終於從即日起全面恢復為24小時無休行駛。

這項耗資高達3.23億的工程計畫，可讓行駛於機場各航站的捷運列車每小時載運人數增加到4800名，在18日之前，去年11月3日恢復通車的機場航站捷運，每天僅運行10個小時。

芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie Rhee)說，即日開始，每三分鐘就會有一輛掛三節車廂的自動列車，抵達航站、機場停車場、Metra車站，每輛三節車廂的列車最多可載客150名，三節車廂的列車最高時速可達50哩，從起點到終點僅需10分鐘。

航管局表示，隨著疫情 緩和，進出機場的人次大增，導致無捷運行駛時段期間，運行於各航站、停車場間的巴士、車輛湧入，造成嚴重交通阻塞問題，希望捷運恢復24小時通車後，可以緩解航站間的壅堵狀況。

航管局之前曾解釋，該工程所以延後完成，主要因為疫情導致供應鏈短缺，使得建造該捷運的工程進度大受影響。她還提到，新完工的歐海爾機場捷運與其他機場交通系統都不盡相同，而全球目前只有在台灣台北使用與歐海爾機場捷運相同設計。

對於航管局指出恢復捷運24小時行駛可解決航站交通問題的說法，部分民眾不以為然，上周才從第五航站要回到市區的市民Eric陳抱怨，他上周日從哥斯大黎加回到芝加哥，在機場外等待網約車時，所有進入航站的車輛擠成一團，幾乎動彈不得，「希望交通執法人員可以到場看看」，Eric說，亂無章法的載客與停車方式，才是導致機場交通惡化的主因。