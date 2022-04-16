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網路交友陷阱多 芝婦網戀遭詐逾9萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
網路交友只要涉及金錢借貸，就幾乎等於是遇到詐騙。(FTC )
網路交友只要涉及金錢借貸，就幾乎等於是遇到詐騙。(FTC )

網飛紀錄片「Tinder大騙徒」(Tinder Swindler)播出後，讓人對於網戀詐騙的盛行瞠目結舌，芝加哥西郊奧羅拉市(Aurora)一名中年婦女在觀看該部影片後，驚覺自己透過網路認識的男友，原來也是詐騙犯，這名婦女表示，她已經先後匯給這位「網路男友」9萬多元，不僅退休老本沒了，還欠銀行不少債務。

這位名為凱西(Kathy)的婦女說，由於疫情緣故，讓獨居將近兩年的她覺得格外寂寞，「我想要有人在身邊」，所以她開始在專門提供50歲及以上人士的交友網站SilverSingles尋求對象，很快的她找到一位帥氣男士交往。

凱西說，對方非常體貼溫柔，每次打電話給她時，就會稱她是親愛的妻子，或說「我愛妳比妳想像得多更多」，凱西說，她對這位網友非常動心，雖然兩人從來沒有見面。

交往一段時間後，凱西曾要求安排見面，但對方說正要搬家到多倫多工作，幾周後凱西接到對方來電稱，因為要申請工作許可需要現金5000元，希望凱西先周轉給他，凱西因為愛立即匯出了款項。

不久後，對方又稱受傷住院，要求凱西匯款幫忙繳交費用，他還出示了有50多萬存款的銀行帳戶，向凱西保證一定歸還，由於金額比較大，凱西說自己沒這麼多現金，但該男還教她如何去抵押貸款籌錢，就這樣前前後後凱西向他貢獻了9萬2000多元。

直到有天凱西友人推薦她看「Tinder大騙徒」後，她才驚覺自己受騙，然而凱西已經為了「男友」被銀行關閉帳戶，且凱西被懷疑參與洗錢。

芝加哥與北伊州優良商業局(BBB)執行長伯納斯(Steve Bernas)說，網戀詐欺所騙取的金額，從2017年到2021年間激增了六倍，尤其新冠疫情更加遽了受騙機率，伯納斯表示，網戀當然並非每個都是騙子，但只要對方一旦提出有關金錢的需求時，幾乎就是損失的開始，他建議，謹記「對方談錢就應斷然斬斷聯繫」，才能避免成為網戀受害者。

疫情 詐騙 芝加哥

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