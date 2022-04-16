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芝華埠1到4月劫車案件 暴增逾5倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
19歲的威廉斯上月27日在華埠持槍搶劫被捕。(庫克郡警長辦公室)
19歲的威廉斯上月27日在華埠持槍搶劫被捕。(庫克郡警長辦公室)

芝加哥警局紀錄顯示，華埠到白襪隊球場間的阿摩爾廣場區(Armour Square)今年1月到4月7日的劫車案件數已經達到16宗，比去年同期的三宗暴增五倍多，而2020年同期也僅兩宗。

去年阿摩爾廣場劫車案共有21件，而今年前四個月同區劫車案已經達到16件，2020年整年該區的劫車案才13件，2019年全年更僅有五件。

此外，涉嫌在3月27日於華埠持槍毆打並劫車的19歲嫌犯威廉斯(Dante Williams)案件14日開保釋庭，檢察官稱嫌犯為初次被捕，但庫克郡法官奧爾蒂茲(Suana Ortiz)在保釋聽證會中說，「我發現他對社區構成極大危險」，她因此下令拘留威廉斯，並裁決全額保釋金50萬元需繳清才能出獄。

奧爾蒂茲說，假使威廉斯繳清所有保釋金，出獄後也必須繼續帶著電子監控器，法官還提到，她無法判決其不准保釋，因為檢察官沒有提出無保釋繼續關押的要求。威廉斯被控嚴重劫車罪及一項持槍罪、一項非法使用武器罪。

根據芝警局紀錄，該起劫車案發生在27日晚間7時10分左右，地點位於24街夾運河街(Canal St.)，當時一名華男正開車進入小巷到房子後面的停車位停車，威廉斯持槍走近該輛車，另一名同夥則跑到駕駛座旁，然後毆打該名華男臉部，兩人命令他下車，附近的監視攝影機將作案全程都錄了下來。

檢察官在法庭上指出，警方在4月1日發現了該輛遭劫車子Acura MDX的蹤影，當時威廉斯就坐在車內，看到警察接近時，威廉斯立即跳出車外逃跑，但隨後被警察追上逮捕，且找到了他途中丟棄的手槍，威廉斯後來承認該把槍枝為其擁有。

受害人之後也指認，威廉斯就是上月27日持槍搶劫他的罪犯。

上述這起暴力劫車案發生後不到兩周，該案發地點附近的25街夾普林斯頓街，又發生了遭搶匪重毆頭部的61歲華男雷振述遭劫車案。

威廉 華男 檢察官

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