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美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會盛大舉行 創會主席伍兆定：竭力為鄉親搭建溝通橋樑

本報芝加哥訊
美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會首任會長伍兆定（上圖左）與嘉賓致詞和頒贈紀念牌。
美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會首任會長伍兆定（上圖左）與嘉賓致詞和頒贈紀念牌。

美中芝加哥沖蔞同鄉會成立大會日前在芝加哥南中國城富麗華大酒樓盛大舉行。當天的成立大會席開50桌，嘉賓雲集。美國沖蔞同鄉總會主席麥德森、執行主席伍亮文、榮譽主席鄧鳥輝、伍寶芳，總顧問伍亮鋒，顧問伍俊明、黎耀正、麥健亦等遠道而來出席捧場。芝加哥25區區長盧漢士，華聯會主席鄭征，中華會館主席伍健生、董事長陳達偉，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，芝城安良、伍胥山公所、黃氏公所以及來自外埠各州的沖蔞鄉親等各僑團嘉賓逾五百多人出席，醒獅和切燒豬助興，場面盛大隆重和充滿喜慶！

當晚成立大會由黎雅擔任司儀。芝加哥沖蔞同鄉會創會主席伍兆定首先致歡迎詞對來賓出席表示熱烈歡迎。他感謝鄉親們的信任和支持，讓他當選首任主席，讓他深感任重道遠，未來他將不負眾望，盡心盡力為鄉親們服務。他強調，成立芝加哥同鄉會的宗旨是：團結鄉親、聯絡鄉情、互助互愛、共謀發展，為鄉親建立一個溫暖貼心的家，一個避風港灣，他將義不容辭率同鄉會竭力為鄉親搭建好溝通的橋樑，積極參與社區及各社團的活動，為鄉親融入主流社會而鋪路，未來也將為家鄉的發展繁榮作出貢獻。伍兆定感謝遠道而來的外埠鄉親光臨芝加哥見證這一歷史時刻，同時也向為芝加哥沖蔞同鄉會的成立而出錢出力的籌備組成員和友人表示感謝。

出席活動嘉賓包括25區區長盧漢士，華聯會主席鄭征，中華會館主席伍健生等分別應邀致詞，對沖蔞同鄉會的最新成立以及伍兆定主席和職員表示熱烈的祝賀。會中美國沖蔞同鄉總會主席麥德森向芝加哥沖蔞同鄉會首屆主席伍兆定贈送紀念牌，而芝城伍胥山公所元老伍換光也代表伍氏向伍兆定主席致贈紀念牌表示祝賀。晚會還安排了豐富多彩的娛樂節目和抽獎活動，并在一片歡樂的歌聲和掌聲中圓滿結束。

上圖：芝加哥沖蔞同鄉會司職員齊齊切燒豬（右8為創會會長伍兆定)。 中图.沖蔞同...
上圖：芝加哥沖蔞同鄉會司職員齊齊切燒豬（右8為創會會長伍兆定)。 中图.沖蔞同鄉會職員與遠道而來的外埠貴賓們大合影。 下圖：沖蔞同鄉會職員與貴賓們大合影。

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