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福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務 為拓展業務，誠聘貸款文員，歡迎加入

本報芝加哥訊
福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！
福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！

總部位于芝加哥西郊的福興銀行是一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。早在1998年，福興銀行便在芝加哥中國城成立分行，進一步擴大華人社區的服務規模。在不斷成長壯大后，福興銀行為更好服務郊區華人社區，於2000年開始“西進戰略”，於2003年在西郊（Stone Park,IL）建成福興銀行總部，2004年設立西郊（Bellwood）辦事處。在這段期間，福興銀行立足於華人社區，并將業務擴展到芝加哥地區的其他亞裔社區，開始拓展主流社會的商機。

福興銀行于疫情之年逆勢而上，於南中國城分行（217 W Cermak）增設了（223 W Cermak）的貸款部，和位于5069 N Broadway的北華埠貸款部一起為華人工商業主提供金融支持，共克時艱。目前，社區商業逐漸開放，福興銀行的業務也特別提供了一些方便的客戶服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時、7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。福興銀行專業團隊將繼續竭誠為您提供最優質金融服務！

福興銀行有五家分行專員為您提供最優質的金融服務，如有任何建議和要求，歡迎致電各分行：福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，福興銀行芝加哥南中國城分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，芝加哥南中國城貸款部：地址：223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，北郊分行（Wilmette Branch）：611 Creen Bay Rd. Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。

福興銀行因拓展業務，誠聘貸款文員（Mortgage Loan Closer），需要有服務精神，注重細節的員工在北華埠和南華埠工作，有意者請到中國城分行遞簡曆或到ziprecruiter.com.申請。福興銀行是芝加哥本地發展起來的規模最大的華資銀行 International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。

華人 芝加哥 華埠

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