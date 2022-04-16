芝加哥華人創新里程碑 聯豐集團旗下 GOLDENSTONE 納斯達克掛牌上市

GOLDENSTONE 總裁倪舉凌全家合影於現場。

2022年4月7日下午在紐約時代廣場納斯達克股交所，聯豐集團董事長倪舉凌敲響股市當日閉市鐘, 正式宣布聯豐集團旗下的 Golden Stone 金石公司正式在納斯達克股交所成功上市， 成為一家資金雄厚的新創公司! 這也是芝加哥 華人企業家第一次在納斯達克掛牌上市！聯豐集團以及金石公司的管理團隊和眾多合作伙伴在董事長倪舉凌帶領下, 舉辦了隆重的慶祝儀式！

納斯達克掛牌敲鐘儀式由納斯達克高級管理人員 （Chef Client Officer）Joe Brantuk主持，敲鐘儀式的主要過程由CNBC, Bloomberg TV & Fox Business News等主流電視現場轉播。 Joe 熱情歡迎倪舉凌及金石團隊加入納斯達克這個全球最具創新的大家庭。他指出金石收購公司具有豐富的經驗， 優秀的管理團隊，優良的過往業績，收購和融資方面有極大優勢，將會給投資 者帶來最大回報。他同時也提到納斯達克很榮幸與擁有全球企業資質和特有文化背景的倪舉凌團隊合作， 期待長久成功的合作。

倪舉凌在講話中提到， 今天是一個激動人心的時刻，非常感謝金石收購公司的管理團隊骨干， 首席財政長官陳雷， 首席執行長官 Winston Liu等。他還指出金石擁有的優秀團隊和豐富的專業知識和經驗，管理團隊正在積極尋找優質有潛力的企業，將重點放在人工智能 ，科技和綠色科技等領域， 歡迎有興趣，渴望上市的企業前來接洽, 共同聯手，把企業做大做強 。

當倪舉凌董事長敲響閉市鐘， 并做為首席執行長官為金石收購股份在屏幕上簽名時，整個納斯達克股交所大廳內的所有在場人們齊聲歡呼，無數慶賀彩紙從天而降，這個激動人心的畫面同時在納斯達克交易所的紐約時代廣場大屏幕同時播出，儀式慶典的氣氛也感染了時代廣場的行人，也為見證這一輝煌時刻共同歡呼。敲鐘儀式過后，由於當天下雨，團隊無法移步室外在時代廣場的大屏幕合影留念，納斯達克為聯豐金石團隊在一樓大廳舉行香檳慶祝儀式，聯豐金石團隊在大廳內的印有金石 GDSTU 的電子背景牆合影，歡慶這個輝煌時刻。

當天參與敲鐘儀式的有從全國各地趕來的聯豐金石投資人，聯豐集團合作伙伴， 其中包括和豐集團創始人倪周敏先生, 東方集團, 明尼蘇達太古團隊，以及聯豐集團的團隊核心成員. 大家的心情都很激動。 敲鐘儀式結束后，聯豐做東， 邀請所有來賓歡聚胡桃里音樂餐廳。 席間倪舉凌特別指出合豐集團倪周敏先生率領和豐集團是第一個福州人的上市公司，聯豐拿過這個接力棒將繼續籌划更多 SPAC，聯手優良企業壯大力量。他也再次感謝團隊的辛勤工作，投資人的信任和合作伙伴的聯手，并逐一邀請到場貴賓上台致辭，和豐集團創始人倪周敏先生，金石 CFO 陳雷先生等都為聯豐金石的成功表示祝賀。倪舉凌特地從芝加哥空運來一瓶30多年的陳年五糧液，和兩瓶上好的路易十三，和來賓們舉杯共飲，為這個曆史性的輝煌時刻划上一個完美的句號！

聯豐集團的金石 SPAC 納斯達克代碼為 GDSTU 在2022年3月17日起在納斯達克全球市場開始公開交易，這也是聯豐集團上市的第二支 SPAC， 通過 SPAC上市， 金石收購公司做為一個上市平台，將在盡快的時間內并購一家優質公司， 使其快速成為上市工司。這是倪舉凌參與及主導的第三個在納斯達克掛牌上市的公司,成績傲人！ GOLDEN STONE 將不斷強化資金陣容, 倪舉凌特別感謝所有的合作伙伴攜手并肩，眾志成城，凝心聚力共同拼搏向前！