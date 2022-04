里程碑：美國華人華僑聯合總會（佛州分會）成立慶典隆重舉行！

美國華人華僑聯合總會(佛州分會)成立慶典,中圖為美國華人華僑聯合總會林建新主席致詞。

2022年4月9日,美國華人 華僑聯合總會佛羅里達州分會,在陽光之州的南部城市 Sunrise 舉行了隆重的成立慶典。來自華人華僑聯合總會及各州分會的領導、佛州 當地政要、華人社團領導、優秀企業家、青年才俊,以及關注華人群體的各界代表近兩百余人參加了成立慶典。

佛州分會成立慶典

美國華人華僑聯合總會(American Chinese United Association)是致力於服務全美華人華僑的全國性、無黨派、非營利組織,努力凝聚全美華人華僑的力量,提升華人華僑的族群歸屬感,喚醒華人的生存危機意識,鼓勵華人參選參政,培育華裔 青少年的社會擔當和使命感。

美華總會在林建新主席等人資助下,於費城購買了著名的曆史建筑物創辦了美國華人華僑博物館,以此致敬和紀念華裔在美的奮斗史和文化曆史,并且將打造成為全美華人共同擁有的家園及與政府聯絡和交流的載體平台。

美華總會在過去的兩年中,克服了疫情的嚴重影響在全美約 39 個州陸續成立/組建了分會,佛羅里達分會慶典大會今天得以圓滿成功舉辦,可喜可賀。

五福臨門的舞獅點睛釆青加上歡慶的鑼鼓,為佛州分會的成立慶典拉開了吉祥的序幕。在向莊嚴的國歌行禮致敬后,美國華人華僑聯合總會林建新主席鄭重地將佛州分會的專屬印章遞到了佛州分會林啟春會長和鄧聯光理事長的手中,現場響起了熱烈的掌聲。接過總會傳遞的印章,是承諾佛州分會將在總會的帶領下,為服務佛州華人社區做出更積極有效的貢獻。

美華總會佛州分會林啟春會長接受授印后發表了感言。這位長期無私奉獻佛州華裔社區、致力推動華裔社區與政府交流的社區領頭雁說:美國華人華僑聯合總會佛州分會今天的正式成立,要感謝佛州政界的認可,僑團僑社同胞們的大力支持。在總會林建新主席的帶領和號召下,我們都積極投入籌辦工作,博得了社會和社區的贊同和支持鼓勵,大家出錢出力出時間,無私奉獻。希望今后和分會團隊盡其所能地服務大眾、服務社會,為華裔青少年,華二代,華后代提供有效交流平台及公益服務機會。促進華人團結友愛,同心協力,相互支持,與兄弟社團相互尊重,熱心服務,貢獻力量。感謝總會林建新主席,朱立業秘書長以及各州分會領導們大力支持,千里迢迢到場祝賀,向所有來賓致以最誠摯的敬意。

美國華人華僑聯合總會主席林建新致辭表示,經過一段時間的籌備,佛州分會正式成立,得到了社會各界的廣泛支持和關注,在林啟春會長、鄧聯光理事長的帶領下,秉承創會宗旨,發揮優勢,抱團取暖,將為提高佛州華人華僑的社會地位作出更大貢獻。同時為鼓勵新一代青年參政議政,多族裔的和諧融合、友好合作關系的穩定發展而努力。

隨后,來賓佛州104區代表眾議員Bobin Bartleman,佛州眾議院議員區候選人趙宇空、最近獲得“時代婦女典范之無名英雄獎”的華人華僑佛州分會的總顧問鄧詠嫻女士等先后致詞發言。

佛州分會理事長鄧聯光先生致以答謝辭。鄧聯光理事長在致謝辭中表示,由衷感謝社會各界的支持和幫助,特別得到美國國會眾議員孟昭文的賀信鼓勵。堅信在大家的共同努力下,各項會務將越辦越好,更好回饋社會,造福大眾。

慶典上最引人注目的部分是佛州華裔青少年與佛州政、商界要員提問互動環節。現場30位從14歲到25歲不等年齡段的華裔青少年,就華二代如何參政、具體參與方式、佛州青少年的教育、是否有針對華裔青年學生的優惠政策等問題積極提問,直接對話,嘉賓們就各領域的丰富經驗為青少年們回答了問題,并提供了政府為學生和青少年提供的參與途徑和優惠資迅信息。

接著,佛州分會林啟春會長為佛州分會的副會長頒發了委任狀,為顧問們頒發了聘書,為理事成員們頒發了委任狀。分會期待大家的精誠合作,更有力地推動佛州分會的工作向前發展。

隨后美華總會林建新主席、佛州分會林啟春會長、鄧聯光理事長、伊利諾伊州陳嘉釗會長、詹興榮理事長,馬薩諸塞州謝鋒會長、大華府陳學理會長、南加州顧得耀會長、北加州楊寶海會長、美國華人華僑博物館創辦董事洪克威、佛州分會秘書長左前等一同上台舉杯祝福所有來賓并合影留念,期望各州的分會攜手共進。

慶典儀式的晚宴在優美的舞蹈和歌聲中完美收官。美華總會佛州分會的成立慶典成功舉辦,希望佛州分會的伙伴們攜手并進,凝聚智慧,和諧共商,用飽蘸智慧、膽略和激情之筆,書寫分會精彩的未來。

當天到場的政界人士包括:

1 - Robin Bartleman, FL State Representative, District 104 佛州眾議員

2- Jane Bolin, Mayor, Oakland Park City 奧克蘭市長

3- Mike Gelin, Vice Mayor, Tamarac 塔馬拉克市長

4- Sabrina Javellana, Commissioner, Hallandale Beach 菲律賓裔夏蘭海灘市議員

5) Maxwell Chambers, Commissioner, City of Miramar美麗華市議員

6- Sharon Christie, Chief of Staff, Miramar Commissioner Maxwell Chambers 美麗華市辦公室主任

7. Dale Holness, Former Commissioner, Broward County前保和縣議員

8.Nikki Fried, FL Agriculture Commissioner 佛羅里達農業局長

9- Ty, Javellana, Candidate, FL Chief Finance Officer 佛羅里達財務長候選人

10.-Joshua Ho, Program Director, Miami-Dade County Asian American Advisory Board 達德縣亞裔委員會主席

11- Winnie Tang, Member, Miami-Dade County Democratic Executive Committee 邁阿密達德縣民主黨執行委員會委員

12- Josephine Gordy, 3rd Vice Chair, Miami-Dade County Asian American Advisory Board 邁阿密達德縣民主黨執行委員會第三副主席

13-Tai Vaz, 1st Vice Chair, Miami-Dade County Asian American Advisory Board邁阿密達德縣民主黨執行委員會第一副主席

14-Dennis Hinds, Candidate, FL State Representative District 102 佛羅里達眾議員候選人

15- 趙宇空,佛州第一位華人45區議員候選人

16-Ken Russell, Vice Mayor, City of Miami ( Candidate for U.S. Senate)邁阿密市副市長,美國參議員候選人

17-Lynn Su,Candidate, for State Representative District 106美國眾議員候選人第106區

18-Celeste Ellich,FL Director of Republican Liberty Caucus 佛羅里達共和黨主席

19-Bob Sutton,Chairman of Broward Republican Liberty Caucus佛羅里達共和黨辦公室主任

20-Teresa Sutton,Treasurer of Republican Liberty Caucus佛羅里達共和黨財務負責人

21-Brenda Fam,Candidate, Broward School Board布羅縣教委候選人

22-Ian Richards, Former Broward County Court Judge布羅縣前法官

當天參加成立慶典的社團有:

世界廣東同鄉會美亞美分會,安良商會,佛州中華同鄉總會,福建同鄉聯合會,佛州和平促進會,佛州粵僑聯合會,佛州中華總商會,佛州華商總會,佛州湖北同鄉會,美國中餐聯盟,佛州金鹿藝術協會,華藝佛州舞蹈團等均參加成立慶典。宗旨:凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益。使命責任:提高族裔生存危機意識、建立族裔利益共衕體平台,鼓勵華裔參政議政,培育華裔青少年的社會擔當和使命感。美國華人華僑聯合總會(American Chinese United Association)是服務全美華人社區,聯邦政府注冊501(c)(3)非營利,全國性、無黨派組織。