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ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統提供最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務

本報芝加哥訊
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ADS馬田電腦公司是一家專注技術與服務的公司，McPOS餐館系統，始於1998年由Microsoft認證工程師及餐館資深團隊共同研發！McPOS就是一系列最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務！提供餐館電腦一站服務，包括電腦點餐、平板點餐、網上訂餐、掃碼點餐、手機APP點餐、自助點餐機、送餐機器人、餐館自助排隊、監控保安 Camera、美容院指甲鋪系統、禮品卡系統、網上商城等。

此外，該公司擁有二十多年的餐館電腦經驗，提供手機點餐、網上點餐、信用卡過帳、遠程保安監控系統、網站設計、餐館保險等一條龍服務。ADS信用卡公司提供直銷商服務，商家無需再支付任何信用卡刷卡手續費，還數千家客戶優質的體驗，芝加哥唐人街多家產品示范餐館：sushi plus。

ADS馬田電腦公司總部地址在唐人街中心：220 W 23RD ST, Chicago, IL 60616，總部銷售熱線：312-791-1886（多條線）或瀏覽 www.mcpos.com，ADS用心服務，一周七天營業，周末至晚上10點！掃碼了解更多。  

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