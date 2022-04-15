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房貸利率漲 芝加哥房市仍熱絡

特派員黃惠玲／芝加哥報導

經歷建材成本激增、房屋庫存短缺以及房地產稅調高等挑戰的房市，不論房價或房租都節節上漲，而新一波的房貸利率增長，或將成為民眾購屋的新阻礙，不過，芝加哥地區的房仲業者表示，現階段市面房屋物件供應量仍偏低，而提高後的房屋貸款利率，仍在消費者可接受範圍，估計短期內房市交易仍將持續熱絡。

一項由Mortgage Cadence的調查報告指出，受到房貸利率上漲影響，約有26％的民眾不會考慮在今年買房，但因為工作、學區或其他家庭因素等有強烈搬家動機的人，都不會因為利率變化改變搬家計畫。

房產仲介公司道恩麥肯納集團(Dawn McKenna Group)的房仲華爾茲(Lauren Walz)說，利率調高但因為上市房屋物件不多，因此需求還是很高，「如果往前看2、30年，就會發現目前的利率還是算歷史低位」。

凱特房產公司(kite Real Estate)老闆凱特(Amy Kite)，80年代初期，房貸利率一度升高18%，而人們還是會搬家，現在5%的房貸利率真的不算很高，主要是因為過去幾年利率一直偏低，所以才會使消費者覺得升上5%太高。

不過，凱特提到，利率上升意味著購屋者無法在購入新房時花多一點預算，例如去年12月可以購買60萬元房產的民眾，依照現在的利率，將只能購買45萬元的房屋。

根據芝加哥房產經紀人協會(CAR)的數據，利率上升並沒有對房市交易帶來重大影響，買家的需求依舊很高，從2012年3月到2022年3月，芝加哥的房屋中位價格，已經從15萬1680元，增加到31萬元；而從2021年3月到2022年3月，房屋價格中位也從29.5萬元增加到31萬。

數據指出，由於房屋庫存少，2021年3月到2022年3月間，獨棟房屋的待售數量減少了27.4%。

協會主席格爾肯(Antje Gehrken)說，由於供需因素，房價仍然在上漲，買家需求高的情況下，消費者要買到房子需要毅力，也需要好的仲介提供策略，才比較有機會圓購屋夢。

利率 凱特 芝加哥

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