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拖欠罰單未繳 芝市推「新紓困」助低收入車主

特派員黃惠玲／芝加哥報導
拖欠芝市超速、闖紅燈或違停罰單，只要符合資格，即日起可加入優惠繳款方案。(本報檔案照片)
拖欠芝市超速、闖紅燈或違停罰單，只要符合資格，即日起可加入優惠繳款方案。(本報檔案照片)

芝加哥市市長萊特福特14日宣布啟動「道路紓困計畫」(Clear Path Relief)，即日起只要符合低收入標準的駕駛，如有拖欠罰單或逾期罰款的居民，就可以享受包括闖紅燈、超速、違規停車等罰單的付款相關優惠。

萊特福特說，每年芝加哥有成千上萬居民拖欠罰款，卻因沒錢支付而陷入更嚴重的經濟困境，「通過這些改革，希望提供更多芝城駕駛有更多選擇來清除罰款債務」。

符合新的優惠專案者，必須是已經有積欠罰單車主，此外，他們必須是已經登記的水電瓦斯救濟計畫(UBR)住戶，或者家庭收入低於聯邦貧窮線的300％，例如四口之家的年收不得超過8萬2250元，這些居民將可以享受免除積欠罰款債務，提供新的違規罰單折扣，並延長繳交罰單的時間。

詳細執行內容，包括車主只要付清過去三年所收到罰單的金額，不需要額外繳交逾期罰款或其他累計罰金，就可以免除所有債務；車主在未來365天內收到新罰單的話，只要如期繳納，就可以享受五折罰金優惠；此外，新的罰單在2023年12月31日前繳清，都不會有任何罰款。

不過，車主要留意「路邊停車計時器逾期未繳的罰單」，未列入優惠項目。

芝市也宣布推出另一項針對芝加哥汽車貼紙或伊州車牌貼紙逾期的援助計畫「Fix-it Defense」，此項目適用於所有車主，每位車主一輩子可享用一次這項優惠，那就是只要逾期未購買上述貼紙者，將可透過一項「即時補繳」的新選項，只要在貼紙過期的30天內趕緊補購，就不用支付逾期罰款。

此項目與「道路紓困計畫」一樣，即日起實施到明年年底。與罰單相關的優惠詳情，可查詢市府官網：www.chicago.gov/cpr，或致電(312)744-7275。

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