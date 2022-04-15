疫情傷經濟 芝加哥「保障收入」月發500元 4/25起申請

芝加哥 市府宣布，保障芝加哥低收入 市民每月500元基本收入的項目，將從4月25日起接受申請，只要符合資格者，都可以在5月13日午夜前提出申請，市府將從所有申請者中，抽出5000名中獎者，在未來12個月中，每個月都可收到500元津貼。

芝市議會去年9月通過從167億新年度預算中，撥出3150萬經費作為保障5000戶低收入家庭收入的資金，市府將委由非營利的專業公司GiveDirectly，來經營這項補助的發放作業，市府也公布了申請者條件，包括需住在芝加哥市，年齡須在18歲以上，且必須是受到新冠疫情 影響而遭遇經濟困難者，收入必須在聯邦貧窮線的250%之下。

這也意味著，三口之家的年收入不可超過5萬7575元，申請詳情可查看官網，網址：chicago.gov/cashpilot。

每一家只能有一人申請，該項補助主要目的是協助給予低收入市民，提供疫情經濟援助。

申請將從25日上午9時起收件，截止日期為5月13日晚間11時59分。市府表示，在開放申請後，市府將提供線上與面對面的多語言申請協助。

市長萊特福特說，這項補助將優先考慮生活在貧困中的個人，這也意味著收入低於聯邦貧窮線100%者，她說，希望藉此援助，讓受到疫情影響最嚴重的家庭可以有尊嚴的生活，同時也推動芝市消除貧困的工作，萊特福特說，她以啟動這項全美最大規模的現金補助計畫自豪。