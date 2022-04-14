我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

芝台聯會4月16日邀介文汲講美中台情勢

【芝加哥訊】
芝加哥台聯會日前舉行今年第二次理事會。(螢幕截圖)
芝加哥台聯會日前舉行今年第二次理事會。(螢幕截圖)

芝加哥台灣同鄉聯誼會日前召開今年第二次理事顧問會，會長李曼宜回顧第一季會務，同時預告即將推出的多項活動，包括16日將邀請前中華民國駐紐西蘭大使介文汲主講「以當今局勢看美中台關係」。

李曼宜於會中首先報告會務，她說，台聯會今年先後餐加了元旦升旗、歡送駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處置陳彥夆、芝加哥北華埠農曆新年遊行及春晏，另外也參與了中華會館紀念國父逝世獻花典禮 ，她感謝成員們的大力支持。

謝蓉接著表示，5月14日將在北郊老四川(以前是華利)餐廳舉辦，情人節舞會則訂於8月7日在僑教中心舉行，由鄭明能和李茂雄負責籌劃。夏季郊遊及攝影比賽由陳莎莎、王鴻辰、傅志驊負責。林俊志介紹今年的兒童繪畫比賽主題，分別是幼兒組「我的暑假」，兒童組及少年組「明天會更好」。

全美台聯會副會長徐曙明公布了今年全美討論會將在加州橙縣舉辦，日期在9月9日到11日共三天，她說，每一分會有一名選任理事，一任服務三年，芝加哥台灣同鄉聯誼會當天選出王慶敏擔任全美選任理事職務。

16日的時事講座由介文涓、郭自生負責，主講人為介文汲大使，他是外交科班出身，30年來從事國際外交工作，多次派駐歐美國家，曾在美國華府同時擔任政治組與國會組的組長，對美國的外交政治運作有深入了解。

該講座將以雲端方式，於美中時間晚上7時線上舉行，會議網址：https://reurl.cc/MbYMkL，會議ID：88581043681，密碼：1234，如屆時額滿則可到youtube觀看，網址：https://youtu.be/KDbB3i6EPEE

芝加哥 遊行 中華民國

上一則

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

下一則

芝加哥前25區區長蘇禮仕 與聯邦祕密交易文件公開

延伸閱讀

芝失蹤華男醫院尋獲 遭劫車頭部重創

芝失蹤華男醫院尋獲 遭劫車頭部重創
白襪球季到 球賽日路邊停車須有停車卡

白襪球季到 球賽日路邊停車須有停車卡
芝加哥前25區區長蘇禮仕收賄 聯邦提出控罪

芝加哥前25區區長蘇禮仕收賄 聯邦提出控罪
美東華人學術聯誼會 紀念財經專家曾令寧教授

美東華人學術聯誼會 紀念財經專家曾令寧教授
2022米其林指南 芝城Alinea連12年摘3星

2022米其林指南 芝城Alinea連12年摘3星
美東華人學術聯誼會 9日財經講座紀念曾令寧

美東華人學術聯誼會 9日財經講座紀念曾令寧

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫