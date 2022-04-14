芝台聯會4月16日邀介文汲講美中台情勢

芝加哥台聯會日前舉行今年第二次理事會。(螢幕截圖)

芝加哥 台灣同鄉聯誼會日前召開今年第二次理事顧問會，會長李曼宜回顧第一季會務，同時預告即將推出的多項活動，包括16日將邀請前中華民國 駐紐西蘭大使介文汲主講「以當今局勢看美中台關係」。

李曼宜於會中首先報告會務，她說，台聯會今年先後餐加了元旦升旗、歡送駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處置陳彥夆、芝加哥北華埠農曆新年遊行 及春晏，另外也參與了中華會館紀念國父逝世獻花典禮 ，她感謝成員們的大力支持。

謝蓉接著表示，5月14日將在北郊老四川(以前是華利)餐廳舉辦，情人節舞會則訂於8月7日在僑教中心舉行，由鄭明能和李茂雄負責籌劃。夏季郊遊及攝影比賽由陳莎莎、王鴻辰、傅志驊負責。林俊志介紹今年的兒童繪畫比賽主題，分別是幼兒組「我的暑假」，兒童組及少年組「明天會更好」。

全美台聯會副會長徐曙明公布了今年全美討論會將在加州橙縣舉辦，日期在9月9日到11日共三天，她說，每一分會有一名選任理事，一任服務三年，芝加哥台灣同鄉聯誼會當天選出王慶敏擔任全美選任理事職務。

16日的時事講座由介文涓、郭自生負責，主講人為介文汲大使，他是外交科班出身，30年來從事國際外交工作，多次派駐歐美國家，曾在美國華府同時擔任政治組與國會組的組長，對美國的外交政治運作有深入了解。

該講座將以雲端方式，於美中時間晚上7時線上舉行，會議網址：https://reurl.cc/MbYMkL，會議ID：88581043681，密碼：1234，如屆時額滿則可到youtube觀看，網址：https://youtu.be/KDbB3i6EPEE。