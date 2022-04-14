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紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

伊州停止計算陽性率 改聚焦每10萬人染疫住院、確診數

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州即日起取消公布接受檢測民眾的確診比率。(本報檔案照片)
伊州即日起取消公布接受檢測民眾的確診比率。(本報檔案照片)

伊利諾州衛生廳12日宣布，隨著疫苗接種與居家檢測的普及，即日起將不再公告過去七天的滾動式新冠陽性率，未來疫情信息，將遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的新指南，聚焦每十萬人的染疫住院與確診人數。

七天平均檢測陽性率為伊州從疫情爆發以來的主要參考數據之一，衛生廳代理廳長托卡斯(Amaal Tokars)說，將所有檢測數量與其中確診陽性數量進行比較的作法，在當前的疫情狀況下已經過時。

托卡斯說，檢測與陽性率為早期監視疫情在社區傳播的好方法，不過，現在已經有了疫苗及有效的治療方法，因此使用居民的陽性率、染疫的嚴重程度以及對於醫療系統的造成的壓力等數據，才更能掌握疫情發展。

最新的CDC指南也等於表明，各州不必再統計陰性檢測結果，這也意味著各州無法再計算檢測的陽性率。

伊州衛生廳現階段將著重在追蹤各郡縣的疫情指標，包括過去七天每十萬居民檢測到新冠肺炎的病例數，以及過去一周每十萬居民中染疫入院人數，還有新冠患者占用醫院病床的百分比。

目前伊州102個郡縣中，多達98個郡的上述指標都偏低，因此大多數人在室內公共場所不需要戴口罩。

包括Pope、Gallatin、Saline以及Hardin等四個疫情指標表現欠佳的郡，均位於伊州南部，這幾個郡過去三周病例逐漸上升，目前已達到病毒「高傳播」層級。

根據衛生廳數據，伊州過去七天每十萬人的確診人數為14名，而上個七天周期僅10人，在新冠變種病毒株肆虐期，此數字曾一度高達250人；芝加哥市每十萬居民中，目前每七天的日增染疫人數為16人。

染疫住院方面，伊州每日新增人數從30人增至34人，今年年初疫情大爆發時，日增染疫入院患者曾達到861人。

芝加哥大學流行病學家蘭登(Emily Landon)說，疫情指標聚焦住院率與病例率是正確的作法，因為醫院要求對正在接受治療的患者進行檢測，而不是有潛在感染風險者尋求診斷是否染疫，後者的作法往往誇大了檢測數字。

如果以前往接受檢測人數來比較陽性率，等於檢測數據被稀釋了，不過，蘭登提醒，大家不要因為所居住地區為「低傳播」區，就放鬆了防疫措施，尤其是免疫力較低的族群，或是與免疫力低家人同住者，都應該在人群或室內戴上口罩。

檢測 疫情 伊州

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