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芝加哥前25區區長蘇禮仕 與聯邦祕密交易文件公開

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥前25區區長蘇禮仕(Daniel Solis)三年多前與聯邦檢察官進行祕密交易，藉此避免入獄的的文件12日公開，蘇禮仕是在聯邦政府調查他的罪刑後，才同意在2018年12月底，與他們簽署這份四頁的延期起訴協議書，根據指出，蘇禮仕接收的不當利益，包括偉哥、賣淫服務與競選捐款。

在該協議簽署將近三年半後，聯邦檢察官直到上周五才對蘇禮仕提出一項收賄控罪，13日為該案首次過堂，聯邦助理檢察官Amarjeet Bhachu說，芝市府可能會以身為蘇禮仕收賄案受害者身分，對其提出起訴，他表示，他與蘇禮仕的律師諾勒(Lisa Noller)都不反對推遲該案，讓市府有時間提出論點。

不過，Bhachu表示，市府是否真的在該案中受害，仍有待調查與確定，全案下次開庭日為4月21日。

聯邦與蘇禮仕簽訂的協議，主要要求蘇禮仕轉當調查局線人，以協助針對14區區長柏克(Edward Burke)及伊州前州眾議會議長麥德根(Michael Madigan)的調查。

該協議還附帶了一份兩頁的「蘇禮仕招供」(Daniel Solis Admissions)文件，他在該文件中承認，2015年他曾向一家開發集團尋求政治捐款，該集團需要他的協助在市府運作，該文件提到，蘇禮仕所以這麼做，是因為他覺得自己擔任議會地目重畫委員會主席及市議員的職位，需要獲得回饋。

根據太陽報揭露，蘇禮仕索求捐款的開發商，為密西根大道房地產集團(Michigan Ave. Real Estate Group)，該集團想在聯合中心(United Center)附近的卡麥克牛排館(Carmichael's steakhouse)舊址，新建一棟租賃大樓。蘇禮仕當時要求對方在他的募款活動中捐款，後來開發商的兩名高層，分別捐了5000元給蘇禮仕，而市議會後來也批准了該開發案。

芝市長萊特福特對於蘇禮仕行為不當，卻可以避免入獄的情形，深感「受到冒犯」；25區區長盧漢士也對此表達不滿：「所有證明犯下貪腐最者，都應該受到審判且追究責任」，盧漢士說，作為民選官員，有責任不辜負公眾信任，一旦違法，就必須面對後果。

受到疫情影響，蘇禮仕案的首次過堂將以視訊方式進行，這也意味著他不需要進出法院，而被媒體團團圍住。

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