國泰萬通金控 在標普全球市場財智2021年資產逾100億美元的美國上市銀行排行榜中榮列第9

國泰萬通金控在標普全球市場財智，2021年資產逾100億美元的美國上市銀行排行榜中榮列第9。

國泰銀行之控股公司國泰萬通金控，在標普全球市場財智2021年美國上市銀行財政表現的排行榜中榮列第9名。該分析囊括了在各大交易所（例如納斯達克、紐約證券 交易所或美國證券交易所）上市的、截至2021年12月31日總資產逾100億美元的美國上市銀行。

國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明表示：「能夠榮列美國十大上市銀行之一，我們對此深感欣慰。今年是國泰銀行的鑽禧之年，獲此殊榮可謂適逢其時。這份殊榮歸功於公司全體成員全力以赴的奮勇精神。

標普全球市場財智使用日曆年數據和美國通用會計準則數據，對各機構進行排序，其基於以下三大類別的指標並分別賦予相應權重：成長性（35%）、盈利能力（35%）、安全可靠性（30%）。

標普全球市場財智今年新設一個排行榜，以評比資產逾100億美元的美國上市銀行。以往，標普全球市場財智排行榜對社區銀行和信用合作社的業績進行排序時將其劃分為以下三個類別：資產為30億美元到100億美元的社區銀行、資產低於30億美元的社區銀行，以及業績最佳的信用合作社。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（那斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京 、上海和台北設有代表處。我們在2022年迎來國泰銀行的鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越，只為心懷夢想的您。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。