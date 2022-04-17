選擇 HUANG & HU 清水正東律師事務所 H-1B申請通過率：100%，歡迎洽詢

HUANG & HU合伙人律師事務所黃正東律師（左）和胡逸倫律師。

HUANG & HU合伙人律師事務所 H-1B申請通過率：100%，去年代理的一個車禍案成功賠償200萬多。合伙人黃正東律師是耶魯大學法學博士，五次獲得伊利諾伊州“超級律師（super lawyer）”殊榮，是芝加哥 地區評價最高的移民律師之一。全美各州每年僅有5%的優秀律師被評選為超級律師。“ 超級律師”的評選標准十分嚴格，以全美持牌律師的業績為主，包括70多個法律服務領域的官司結案成功率，法律服務成交量等，從業資質、行業聲望、社會公益貢獻也是超級律師榮譽的重要評選標准。

2019年1月受邀成為美國訴訟律師榮譽院的成員（Fellow）。美國訴訟律師榮譽院的成員代表了美國律師最頂尖的一群，僅有3,500位法律人即不到百分之零點五 0.50%的北美律師、法官、法律學者能被受邀加入。2019年3月，還被評選為美國卓越律師（Premier Lawyers of America）。該律師界評選機搆對全美140萬從業律師的資質、業績與社會聲望進行綜合評比，僅有1%的律師能獲得“美國優秀律師”稱號，其中能獲得“終身成就獎”殊榮（Lifetime Achievement Award）的律師人數更少。合伙人擁有第一手的移民局 及法院工作經驗，在普通移民律師中極其少見。

在加入HUANG & HU 前，合伙人胡逸倫律師有在移民局首席法律顧問辦公室工作的經驗，因此對移民法律法規、移民局審理案件的策略、以及如何准備移民局認可的法律文書有著深入的了解與豐富的實踐經驗。胡逸倫律師還曾擔任伊利諾伊州聯邦法院法官助理，協助聯邦法院法官審理包括移民上訴在內的各類案件。對於在美律師來說，在法院工作的經驗是最有價值的實踐經曆，胡逸倫律師因此積累了扎實的實體法、程序法的專業知識，卓越的法律寫作能力，是年輕一代華人 律師的杰出代表。

除H-1B外，該律師事務所致力於為客戶解決更為復雜移民法律問題，通過移民局及法院上訴等流程為客戶爭取權益。此外，HUANG & HU合伙人律師所在移民法律領域的成就超越了各種簽證及綠卡的申請，作為專業的律師，他們成功幫助客戶與移民局不合法、不合理的行政決定進行抗衡，為客戶爭取涉及工卡、學生身份、綠卡申請等方面的權益。該律師團隊有著豐富的經驗，精通不斷變化的移民法律法規與各種類型的移民簽證及綠卡選擇，能夠為客戶長期在美求學、工作的旅途中，提供全方位的服務，協助客戶量身定做最佳移民策略，滿足客戶在此過程中每一步的需求。歡迎洽詢，聯系電話：312-782-2090，郵箱 | [email protected]

成功案例分析

01.零起點 “bedroom創業公司”小股東，在零員工、零收入、零客源的情況下，我們協助客戶打造全套公司文件，無RFE直接批准.

02.工程背景申請人加入小規模汽車銷售公司，在收到USCIS關於“專業不對口”的RFE后，我們協助客戶深入分析申請人的專業知識、技能與公司發展需求的緊密聯系，RFE后順利通過.

03.高難度案例小型雇主金融分析師、總經理、市場分析師，通過率100%，不僅僅是律師我們致力於成為華人社區的發言人、服務者、推動者.

HUANG & HU合伙人律師事務所在為華人社區提供法律服務的路上從未停歇：

-為芝加哥大學不幸遇難的鄭少雄家屬提供無償的法律援助，為少雄伸張正義，轉交社會愛心捐款

-參與芝加哥華人社區發起的反暴力游行，撰寫情願書督促市政府重視暴力犯罪問題、保障在美華人的生命安全

-常年擔任大芝加哥華僑華人聯合會（CAAGC）、中國旅美科學家工程師專業人士協會（ACSE）等華人社團的法律顧問

-幫助留學生恢復被撤銷的F-1學生身份，對抗求學過程中校方不公正待遇

-華人中小企業值得信賴的法律顧問及商業伙伴，為企業客戶在美商業發展提供多樣化的專業法律服務