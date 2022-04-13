白襪球季到 球賽日路邊停車須有停車卡

位於華埠旁的白襪棒球場，12日舉行新球季第一場主場球賽。(白襪球隊臉書)

芝加哥 市白襪棒球隊的2022年芝加哥主場Guranteed Rate Field比賽12日開打，大批球迷從中午開始就湧入位於橋港區的球場，芝加哥11區以及第3區區長辦公室提醒，球場附近住戶如果在球賽日要將車子停放街道車位，不要忘了貼上核可貼紙，此外，每戶住家也可取得兩張訪客臨時停車卡於球賽日使用。

棒球季節是每年4月到9月，白襪球場位於11區內的西35街，而「球場鄰近區域範圍」包括西29街以南、西39街以北、90公路以西及南摩根道(S. Morgan Ave) 以東。區域範圍內所有街道都設立了明顯標誌提示駕駛者，在球季期間，只要球場有球賽，都必需有停車許可貼紙或訪客停車卡才可停放車輛，否則違規車輛會收到罰單甚至拖吊。

如果你的駕駛執照或車輛註冊文件未曾更新該區地址，則可出示水電帳單、租屋合約或其他印有區域範圍內住址的證明文件，前往區長辦公室領取停車卡或停車許可貼紙。區域範圍內的學校、教堂、餐廳、商店或商業機構，可憑商業登記文件、機構發出的訪客停車卡等文件，領取商業訪客停車卡。

白襪球場一般在球賽開賽前90分鐘，就會開放给球迷入場，球場也建議球迷，盡量搭乘紅線捷運 到球場，因為紅線35街捷運站剛好就在球場旁，不僅不需擔心停車也不用憂慮要步行過長距離。

假使不想搭捷運，則可選擇乘坐1路、4路以及24路、19路、31路、39路或44路公車抵達球場，此外，Metra電車也可在35街站下車。