口服新冠藥Paxlovid 芝城供量充裕

口服抗新冠病毒藥物Paxlovid。（美聯社）

去年12月獲得聯邦食品藥物管理署(FDA)緊急使用權的治療新冠肺炎口服藥「Paxlovid」，現在已經可以在芝加哥買到了。這項由輝瑞大藥廠(Pfizer)生產的藥物，能降低新冠患者住院與死亡風險達89%。

創新快速照顧(Innovative Express Care)醫藥主任席伯利(Jayme Sibley)說，「我們有大量的Paxlovid，病患可以直接跟我們預約討論治療方案，然後就可以拿到這項處方藥服用」。不過，該醫療機構表示，過去三周只發出20劑，同樣也有充分存量的西北醫院的緊急護理中心，也沒有見到巨大需求出現。

西北醫院緊急護理中心區域主任安德森(Sindhu Aderson)說，目前要獲得此藥物仍存在許多障礙，包括患者必須看醫師才能拿到處方，因為如果服用Paxlovid時，不能與其他藥物一起使用。安德森也提到，如果是懷孕婦女或計畫懷孕的話，使用該新冠口服藥也不是好主意。

Paxlovid應該在出現新冠症狀五天內服用，過去幾周，此藥物使用並不普遍，主要還是保留給免疫功能低下的患者使用，不過，現在供應充足，任何高風險族群都有機會使用。

席伯利表示，目前藥物供應夠，因此該中心可以使用Pazlovid治療更多患者，「即使你超重，或有高血壓 、氣喘等問題，也可以使用該藥物治療」。

Paxlovid是一種蛋白酶抑制劑(protease inhibitor)藥物，可以阻斷新冠病毒複製不可或缺的蛋白酶，最早是在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行期間研製。相關技術已發展數十年，對愛滋病、C型肝炎的治療貢獻卓著。

假使患者現階段服用的藥物與Pazlovid會相互衝突，席伯利說，可改採靜脈注射方式的單克隆抗體(monoclonal antibodies)治療，不過，醫學 專家表示，這些藥物都不如先施打新冠疫苗 更有效。