我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中西部首州 伊州議會通過嚴打幽靈槍法案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
圖為利用自購零件組裝的9mm手槍。(美聯社)
圖為利用自購零件組裝的9mm手槍。(美聯社)

為改善槍擊案頻發惡化治安的問題，伊利諾州議會日前通過一項「禁止幽靈槍(ghost guns)」的法令，伊州也成為中西部第一個禁止自行組裝槍枝的州別。

呼應拜登日前在白宮發表的談話，他對何人都能組裝槍枝提出警告稱，「家庭暴力者可以在30分鐘內，組裝好一把槍枝」，芝加哥警局局長布朗也出席了該場白宮活動，芝警局一直在與容易組裝但難以追蹤的槍枝奮戰。拜登與司法部共同宣布了一項新規定，明列企業在沒有序號的情況下，生產可以組裝槍枝的套件屬違法行為，此外，該法也規定有執照的槍枝經銷商，如未對買方背景調查下就把槍枝組件出售給對方，也屬於非法行為。

伊州議會上周通過了類似的新法案，這項由州參議員柯林斯(Jacqueline Collins)與州眾議員巴克納(Kam Buckner)共同發起推動的法案，要求所有槍枝，包括3D打印槍枝，都必須要有序號，此舉可望有效禁止幽靈槍，議員們表示，缺少序號的識別碼，才導致了有些槍枝無法追蹤檢測，更惡化了槍擊案。

根據伊州等全美各地警察官員說法，無法購買合法槍枝的重罪犯，都仰賴幽靈槍為武器來源。

芝加哥太陽報依據芝警局的數據分析，芝警在2019年共發現72把幽靈槍，2020年增加到120把，去年更激增到458把，2022年才剛過三個月，芝警局已經找到至少160把幽靈槍枝。

布朗在今年1月時就談到幽靈槍氾濫的問題，他說，警局找到兩個可生產多達80把槍枝的聚合物模具，如果這些槍枝流入街道，無法想像又將造成多少治安事件。

伊州新法規定，假使持有幽靈槍的民眾，必須在新法生效後的180天期限內，將該把槍枝登記序號，否則一旦被發現沒有依照新規登記序號，首次違規將以輕罪判決，再犯則將列入三級重罪。目前該法已經送交州長辦公室，只要普立茲克簽署後就立即生效。

伊州步槍協會(Illinois State Rifle Association)執行長皮爾森(Richard Pearson)說，這項新法案根本是沒必要的作法，「這就是一項政治法案，施行後反而會讓很多公民陷入麻煩」，他說，「你覺得幫派成員會在意他們是否持有序號槍枝而被捕？」他說，該協會未來不排除就該法案提出訴訟。

伊州 拜登 白宮

上一則

自行墮胎婦撤謀殺烏龍罪 檢恐遭冤獄求償

下一則

馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅

延伸閱讀

拜登愛阿華州演講 首稱普亭對烏克蘭「種族滅絕」

拜登愛阿華州演講 首稱普亭對烏克蘭「種族滅絕」
俄烏戰影響油價 美3月通膨8.5%再創40年新高

俄烏戰影響油價 美3月通膨8.5%再創40年新高

華府菁英年度晚宴已72人染疫 包括國會議員、內閣成員和記者

華府菁英年度晚宴已72人染疫 包括國會議員、內閣成員和記者
印度未對俄制裁還猛「加油」 拜登親自出馬施壓

印度未對俄制裁還猛「加油」 拜登親自出馬施壓
拜登邊境放寬移民惹議 商界促開放勞工進來

拜登邊境放寬移民惹議 商界促開放勞工進來
拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）

全美最健康城市 華府排第十

2022-04-06 02:15

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查