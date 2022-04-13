中西部首州 伊州議會通過嚴打幽靈槍法案

圖為利用自購零件組裝的9mm手槍。(美聯社)

為改善槍擊案頻發惡化治安的問題，伊利諾州議會日前通過一項「禁止幽靈槍(ghost guns)」的法令，伊州 也成為中西部第一個禁止自行組裝槍枝的州別。

呼應拜登 日前在白宮 發表的談話，他對何人都能組裝槍枝提出警告稱，「家庭暴力者可以在30分鐘內，組裝好一把槍枝」，芝加哥警局局長布朗也出席了該場白宮活動，芝警局一直在與容易組裝但難以追蹤的槍枝奮戰。拜登與司法部共同宣布了一項新規定，明列企業在沒有序號的情況下，生產可以組裝槍枝的套件屬違法行為，此外，該法也規定有執照的槍枝經銷商，如未對買方背景調查下就把槍枝組件出售給對方，也屬於非法行為。

伊州議會上周通過了類似的新法案，這項由州參議員柯林斯(Jacqueline Collins)與州眾議員巴克納(Kam Buckner)共同發起推動的法案，要求所有槍枝，包括3D打印槍枝，都必須要有序號，此舉可望有效禁止幽靈槍，議員們表示，缺少序號的識別碼，才導致了有些槍枝無法追蹤檢測，更惡化了槍擊案。

根據伊州等全美各地警察官員說法，無法購買合法槍枝的重罪犯，都仰賴幽靈槍為武器來源。

芝加哥太陽報依據芝警局的數據分析，芝警在2019年共發現72把幽靈槍，2020年增加到120把，去年更激增到458把，2022年才剛過三個月，芝警局已經找到至少160把幽靈槍枝。

布朗在今年1月時就談到幽靈槍氾濫的問題，他說，警局找到兩個可生產多達80把槍枝的聚合物模具，如果這些槍枝流入街道，無法想像又將造成多少治安事件。

伊州新法規定，假使持有幽靈槍的民眾，必須在新法生效後的180天期限內，將該把槍枝登記序號，否則一旦被發現沒有依照新規登記序號，首次違規將以輕罪判決，再犯則將列入三級重罪。目前該法已經送交州長辦公室，只要普立茲克簽署後就立即生效。

伊州步槍協會(Illinois State Rifle Association)執行長皮爾森(Richard Pearson)說，這項新法案根本是沒必要的作法，「這就是一項政治法案，施行後反而會讓很多公民陷入麻煩」，他說，「你覺得幫派成員會在意他們是否持有序號槍枝而被捕？」他說，該協會未來不排除就該法案提出訴訟。