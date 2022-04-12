芝加哥前25區區長蘇禮仕收賄 聯邦提出控罪

聯邦對前25區區長蘇禮仕提出收賄指控。(本報檔案照片)

在與聯邦調查人員祕密合作調查貪腐案件被披露三年後，聯邦檢察官上周五終於將與華埠互動緊密的前芝加哥 25區區長蘇禮仕(Danny Solis)，提出刑事收賄指控。

聯邦一開始是針對蘇禮仕展開長期調查，卻在過程中觸發蘇禮仕轉當調查局線人，轉對多名伊州 最具權勢政客進行祕密錄音，而聯邦利用蘇禮仕所收集的證據，已陸續對芝加哥第14區區長柏克(Edward Burke)、前伊州眾議會議長麥德根(Michael Madigan)起訴敲詐勒索罪。

蘇禮仕之前曾告訴同事，他希望有一天能因為他在推翻芝加哥權力機構的過程中發揮作用，而被譽為英雄，不過，芝加哥市長萊特福特表示，對於蘇禮仕可以通過與聯邦政府達成協議來避免入獄，令人「深感被冒犯」。

檢察官對蘇禮仕的指控為其在2015年7月到9月間，同意接受競選捐款，來換取替一名未透露姓名的開發商修改一項地目分區。

芝加哥太陽報於2019年1月曾揭露一份令人震驚的FBI文件，內容揭露了蘇禮仕一系列的不當行為，這份於2016年5月提交給聯邦法院的文件指出，蘇禮仕曾是市議會權力最大的地目變更委員會主席，他因此從中獲得大量私人利益。

其中曾向蘇禮仕提供金錢，企圖換得市府合約的政府顧問卡爾德羅(Robert Caldero)最近已經認罪，他去年由檢方以詐欺與賄賂罪名提出起訴，檢方表示，卡爾德羅曾向蘇禮仕捐出數萬元，藉此要求拿到芝加哥公立學校的托管服務合約，還藉著高額獻金承諾，希望換取以家族成員命名街道與公園的權利。

起訴書指出，卡爾德羅在2016年下半年時與蘇禮仕有較密集的接觸，他承諾捐出1萬元給蘇，代價是要協助他取得芝加哥公校 高達10億元的托管服務合約，起訴書提到，兩人在當年的11月會面，當時卡爾德羅就先給了蘇禮仕1000元支票，之後又再送了5000元給蘇禮仕。

2017年6月，卡爾德羅向蘇禮仕表示，假使蘇能夠向當時的CPS首席執行長克萊普(Forrest Claypool)施壓，「把事情辦好」，他就會再給蘇禮仕額外的1.5萬元。

除了公校合約外，卡爾德羅還承諾提供5萬元給蘇禮仕，只要他協助以該家族成員名字來命名街道與公園，更曾替蘇禮仕安排按摩及贈送偉哥。

根據當時FBI提出的書面證詞，蘇禮仕欠債累累，而且不時會向企業、商家，提出不當要求。