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78區賭場 華社批築起連結環區屏障 不滿影響房價交通

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
78賭場計畫興建一座超高觀光塔，此外，整個78區還規畫蓋多棟高樓。(78區賭場官網)
78賭場計畫興建一座超高觀光塔，此外，整個78區還規畫蓋多棟高樓。(78區賭場官網)

包括緊鄰華埠的「瑞維斯78區賭場」(Rivers Chicago)、靠近新士兵球場(Solider Field)的硬石賭場(Hard Rock Chicago)，以及芝加哥論壇報印刷中心的百利賭場(Bally's)等三處入圍芝城賭場的預定地，在過去幾天陸續舉行了聽證會，讓社區進一步了解各賭場規畫並提問，目前市府雖未說明何時公布最終地點，但預估將在今年夏季前有答案，本報整理了這三場會議的內容。

緊鄰華埠的「瑞維斯78賭場」(Rivers 78 Gaming)聽證會7日在芝加哥伊利諾大學論壇中心舉行，開發商稱，結合學術、休閒以及賭場等娛樂功能的78區，將成為芝加哥下一個旅遊標的，不過，許多與會者均反對該案，其中培德中心主任吳常義更直接表示，超高樓聚集的新區，不僅無法將華埠與環區連結，反而是築起屏障。

78賭場是由賭場大亨布盧姆(Neil Bluhm)的羅許街博彩公司(Rush Street Gaming)與開發商Related Midwest合作，這片面積達62畝的空地，南到18街、北至羅斯福路、西到芝加哥河，東到克拉克街，該區也因為將成為芝城官方的第78個社區而命名。

出席聽證會的許多居民，都強烈反對賭場設在78區，反對理由包括「造成交通擁堵」、「對下一代教育不利」、「會惡化治安」，以及導致附近房價下跌等。

轄區包括78區的25區區長盧漢士表示，他不會支持任何大多數居民反對的開發案。

由社區代表組成的78區顧問委員會(The 78 Community Advisory Council)共同主席廖敏欣在會中呼籲市府放緩選擇賭場地點的腳步，她說，主要因為當初78區開發計畫提出的版本，與現在加入賭場後的規畫有很大差距，「有必要讓與此項目相關的民眾與社區，深入了解提案」，她也提到，之前該委員會進行的民調顯示，高達78%居民不同意建賭場。

吳常義表示，在芝加哥最漂亮的譚繼平公園旁，興建一座60到80層的高樓，根本不是對附近鄰里友善的方式，他說，此開發案並沒有把華埠與環區連結，反而是築起屏障，就像一座「華埠旁的長城」，他也提到，賭場一旦落腳78區，華埠交通與賭博成癮問題，都讓人十分擔心。

Related Midwest總裁貝利(Curt Bailey)指出，該開發案將從羅斯福路到譚繼平公園間興建河濱步道，而且會蓋一座高度1078呎的景觀塔，他說，這座高塔將成為芝加哥的「艾菲爾鐵塔」，貝利說，屆時可望成將把芝加哥的觀光地圖擴大到南環區。

根據開發商公布的初步規畫藍圖，賭場將位於78區的北部，而緊鄰華埠的土地則會興建伊州大學的新創中心「發現學院」，這座發現學院預計明年動工。

市府之前公布的三處入圍的賭場預定地報告，78區賭場為市府每年可帶來1億7420萬稅收，比百利賭場(Bally's)少了1700萬，也比硬石賭場(Hard Rock)低了1100萬元。

78賭場也存在著「政治陰影」，其中擁有歐海爾機場旁、全伊州最賺錢賭場「瑞維斯」的東主布盧姆，也是78區賭場的主要合作商，其家族與芝市長萊特福特關係密切，布魯姆的女兒在萊特福特首次參選市長時，曾向其捐款超過21萬，布魯姆的一名女兒與萊特福特為法學院同學兼好友。

此外，78區土地一部份仍歸軍火商Nahdmi Auchi所有，他目前因為涉及法國石油交易收取非法佣金，而被禁止進入美國，這位軍火商是Tony Rezko的合作夥伴，Rezko之前為政治說客，因在伊州前州長布拉格亞維奇首下收取回扣而臭名昭彰。

78區賭場開發商提出的建設藍圖顯示，該土地聚集多棟高樓，其中賭場將位於該區北邊，...
78區賭場開發商提出的建設藍圖顯示，該土地聚集多棟高樓，其中賭場將位於該區北邊，鄰近華埠18街處則將蓋伊州大學的發現學院。(開發商官網)

華埠 芝加哥 伊州

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