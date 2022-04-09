我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

百利賭場 社區撻伐開發案惡化交通

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
百利賭場業者在聽證會中表示，該開發案將解決當地交通壅塞問題。(百利官網)
百利賭場業者在聽證會中表示，該開發案將解決當地交通壅塞問題。(百利官網)

爭取芝加哥論壇報印刷廠興建賭場的「百利」公司(Bally's Corporation)，在日前舉行的聽證會中表示，該開發案完成後，會緩解當地交通擁堵的狀況，不過，此說法立即遭到與會的附近居民撻伐。

百利賭場預定建在好斯提特街(Halsted St.)夾芝加哥大道(Chicago Ave.)間的一片30畝的土地，該地點目前是附近社區的交通問題焦點。為了當天約有300人出席的聽證會，市府甚至先發出了交通阻塞警告。

當天與會的居民，對新賭場建案評論都集中在同一問題：交通。一位居民表示，賭場如果蓋在該地點，將成為社區的交通噩夢。河北區居民協會(River North Residents Association)主席伊斯萊(Brian Israel)說，賭場將為當地礎建設、噪音照明以及交通、房價等額外壓力，「選擇蓋在這裡將是最錯誤的決定」。

儘管居民大力砲轟開發商，但轄區包括該賭場的27區區長柏納特(Walter Burnett)卻稱，沉默的大多數居民都支持該項開發案。

百利董事長金舒(Soo Kim)說，預計耗資17億元興建的賭場，將包括一個戶外音樂場地及擴建河濱步道，該公司還將撥出數百萬元，改善該區30個基礎設施，包括重新鋪設道路路面，增設系列交通與行人號誌，「賭場的進駐，將會改善交通問題」。

金舒還說，百利如果中選，將會先直接先拿出2500萬元繳給市府，這也是其他兩個入圍賭場沒有的方案。

芝市積極推動賭場興建，主要就是希望該賭場能夠盡快營運，讓市府財庫增加可觀稅收，賭場帶來的稅收，將用於之父芝加哥嚴重不足的警察與消防員養老金。

根據市府報告，百利將是入圍的三處賭場中最賺錢的項目，預計每年可為市府帶來1.92億的稅收收入。不過，要達到此最高收益，百利必須將從原來的預計興建100間客房的酒店，逐步擴大到500間客房。

芝加哥 入圍 警察

上一則

恆豐銀行偕經文處參訪「菩提中心」

下一則

2022年第一季 恆豐銀行財報成績亮眼

延伸閱讀

安大略、芳塔那 2住宅建案開賣 近800個單位

安大略、芳塔那 2住宅建案開賣 近800個單位
賭場進曼哈頓在望 3張牌照擬快速敲定

賭場進曼哈頓在望 3張牌照擬快速敲定
芝論壇報印刷中心設賭場 勝算逐漸升高

芝論壇報印刷中心設賭場 勝算逐漸升高
芝賭場提案3地點入圍 78區也在內

芝賭場提案3地點入圍 78區也在內
芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內

芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內
憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策

憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策

熱門新聞

德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬