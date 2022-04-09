百利賭場 社區撻伐開發案惡化交通

百利賭場業者在聽證會中表示，該開發案將解決當地交通壅塞問題。(百利官網)

爭取芝加哥 論壇報印刷廠興建賭場的「百利」公司(Bally's Corporation)，在日前舉行的聽證會中表示，該開發案完成後，會緩解當地交通擁堵的狀況，不過，此說法立即遭到與會的附近居民撻伐。

百利賭場預定建在好斯提特街(Halsted St.)夾芝加哥大道(Chicago Ave.)間的一片30畝的土地，該地點目前是附近社區的交通問題焦點。為了當天約有300人出席的聽證會，市府甚至先發出了交通阻塞警告。

當天與會的居民，對新賭場建案評論都集中在同一問題：交通。一位居民表示，賭場如果蓋在該地點，將成為社區的交通噩夢。河北區居民協會(River North Residents Association)主席伊斯萊(Brian Israel)說，賭場將為當地礎建設、噪音照明以及交通、房價等額外壓力，「選擇蓋在這裡將是最錯誤的決定」。

儘管居民大力砲轟開發商，但轄區包括該賭場的27區區長柏納特(Walter Burnett)卻稱，沉默的大多數居民都支持該項開發案。

百利董事長金舒(Soo Kim)說，預計耗資17億元興建的賭場，將包括一個戶外音樂場地及擴建河濱步道，該公司還將撥出數百萬元，改善該區30個基礎設施，包括重新鋪設道路路面，增設系列交通與行人號誌，「賭場的進駐，將會改善交通問題」。

金舒還說，百利如果中選，將會先直接先拿出2500萬元繳給市府，這也是其他兩個入圍 賭場沒有的方案。

芝市積極推動賭場興建，主要就是希望該賭場能夠盡快營運，讓市府財庫增加可觀稅收，賭場帶來的稅收，將用於之父芝加哥嚴重不足的警察 與消防員養老金。

根據市府報告，百利將是入圍的三處賭場中最賺錢的項目，預計每年可為市府帶來1.92億的稅收收入。不過，要達到此最高收益，百利必須將從原來的預計興建100間客房的酒店，逐步擴大到500間客房。