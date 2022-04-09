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華人律師徐賽嫦 應芝北中文中心合作舉辦線上講座「遺產、遺囑與信託」等法律知識

本報芝加哥訊
有關遺產及信託等詳情，請與徐律師聯繫諮詢，電話：（312）722-6662。
有關遺產及信託等詳情，請與徐律師聯繫諮詢，電話：（312）722-6662。

華人律師徐賽嫦與芝北中文中心（陽光國際教育）日前聯合舉辦了一場有關「遺產規劃、遺囑與信託」等的法律知識講座。這次講座由陽光國際教育主持，徐賽嫦律師首先解釋「遺產」即包括死者的所有的資產權利和義務。遺產認證的所謂「遺產」，包括所有法院認證的遺產，但不包括指定的受益人的退休金帳號和保險金，不包括通過共有產權屬性轉移給繼承人的資產。在美國的稅法下所謂的「遺產」包括了死者所有的淨資產。在美國，遺產規劃（estate planning)是一項非常普遍的法律服務，大家可以咨詢您的財務顧問和會計師根據您的資產和稅務考量，由律師做遺產繼承安排。

遺產規劃就是應用多種規劃方式，例如遺囑（Will）、信託（Trust）委任授權書（power of attorney）等提早作出詳細的安排。

遺產規劃的目的因人而異，但最常見的是：1）減少遺產稅（estate tax）以及遺產認證程序的費用（probate cost)，使遺產較為完整的傳給受益人；2）在生前做好遺產規劃，可以保證財產安照個人意願；3）避免家庭糾紛；4）對突發意外，對未成年子女的監護人以及其他身後事作出安排。

徐律師表示，常見的遺產規劃有幾種，包括了遺囑（Will），是具有法律效力的文書。立遺囑者可以在遺囑中作出明確的指示。在立遺囑者過世後，遺產執行人把遺囑送到家事法院（Probate and Family Court）進行認證，法院認定該遺囑是合法有效的最終遺囑，遺囑執行人就按遺囑對遺產進行管理和分配。遺囑的種類也分為自書遺囑、代書遺囑、打印遺囑、錄音錄像遺囑、口頭遺囑和公證遺囑等。在伊州的有效遺囑如果是書面遺囑，只要18歲以上的心智健全者都可以設立遺囑，但要在兩個不是受益人的證人面前簽字。徐律師聲稱聯邦遺產稅減免是1206萬美元、伊州遺產稅減免額是400萬美元。有關遺產及信託等詳情，請聯繫徐律師諮詢，電話：312-722 6662，辦公室地點 2811 S Archer Ave, Unit1, Chicago,IL 60608，或是 960 Rand Road, Suit200C, DesPlaines,IL 60016，電子信箱[email protected]

 

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