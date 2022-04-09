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《攜手合作、融入奉獻》全美華人發展高峰會議10/22舉辦，歡迎各界

本報芝加哥訊
美國華人華僑聯合總會(ACUA)董事會主席林建新誠邀全美華人華僑、社團組織共同參與，出謀划策，攜手合作，共同發展在美華人華僑的事業！
美國華人華僑聯合總會(ACUA)董事會主席林建新誠邀全美華人華僑、社團組織共同參與，出謀划策，攜手合作，共同發展在美華人華僑的事業！

美國華人華僑聯合總會(ACUA)董事會主席林建新暨全體同仁敬邀各界出席10/22-23日在費城市中心喜來登大酒店、美國華人華僑博物館舉辦的《攜手合作、融入奉獻》全美華人發展高峰會議，共襄盛舉。是次峰會由美国华人华侨博物馆主辦，議程包括：10/22 開幕式大會，美國華人發展大綱發布會，美國華裔族譜研討宣介會，美國中餐行業發展方向研討會，推進亞裔曆史進入K-12教科書座談會，中美文化藝術及人文交流研討會，知法守法用法, 維護族裔權益研討會，華裔青少年成長及社會擔當研討會，爭取及利用政府公共資源促進華裔企業發展研討會，社交酒會, 無聲藝術品拍賣，峰會慶典晚宴及頒獎典禮。10/23在美國華人華僑博物館舉行美國華人華僑博物館開幕剪彩儀式，簽署全美華人合作宣言，孫中山雕像及華盛頓雕像揭幕儀式。

ACUA美國華人華僑聯合總會(American Chinese United Association)是服務全美華人社區，聯邦政府注冊的501(c)(3)非營利、全國性、無黨派組織。正在全美各州開設39個分會，傾力打造華人利益共同體的合作平台，歡迎各界人士參與共同發展、共襄盛舉、共創未來！其宗旨是：“凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益”。使命責任：提高族裔生存危機意識、建立族裔利益共同體平台，鼓勵華裔參政議政，培育華裔青少年社會擔當和使命感。

辦公總部的地址位于美國賓州費城市 7345-7347 Oxford Ave，Philadelphia, PA 19111的美國華人華僑博物館(American Chinese Museum)，作為全國性的美國華人華僑合作中心、研究中心、文化中心、教育中心、族譜中心的各項事業已經正式啟動，爭取盡最大努力地去團結、凝聚全美華人華僑的力量，為提升族裔共同利益和政治地位發揮重要作用！美國華人華僑聯合總會(ACUA)董事會主席林建新暨全體同仁誠邀全美華人華僑、社團組織共同參與，出謀划策，攜手合作，共同發展在美華人華僑的事業！有關10月22-23日會議邀請函擇日發送，屆時確認參會報名及議程細節。

華人 華裔 博物館

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