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春季大掃除及房產稅豁免 25區區長廣召義工協助

本報芝加哥訊

春季大掃除：計畫已於3月底及在4 月份擴大進行。大掃除，每週六進行一次，直到4 月 23日止。歡迎志願者支持25區內的清理工作。

本週六將在唐人街，Cermak夾Wentworth上午11時開始，歡迎區內義工參加清掃活動。餘下4/23將在18街夾Blue Island 於上午10時進行。

協助解答房產稅豁免疑問：庫克縣房產評估辦事處

派員到區長辦公室當面解答民眾這方面問題，服務時間分別如下：

 

4/12，星期二，下午3:00 pm 至6:00pm 

4/14，星期四，上午11:00 pm 至2:00pm

上述協助服務只接受25區區內居民，查詢或預約請電773-523-4100。

25區區長盧士辦公室廣召義工，志為推動區內社區工作，有興趣服務當地社區志願者，請於辦公時間電(773) 523-4100查詢

Monday 10 am - 5 pm 

Tuesday 10 am - 6 pm

Wednesday CLOSED

Thursday 9 am - 5pm 

Friday 8 am - 3pm

尋求協助或親臨25區區長盧士辦公室查詢2100 W Cermak Rd.,Chicago, IL 60608.

庫克

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