查看芝餐館衛生評分 Yelp即起上線

即日起，Yelp用戶可以在網站查詢芝加哥地區餐館的衛生評分。( 官網截圖)

芝加哥 衛生局對芝市所有餐館的衛生檢查評分，即日起列入餐飲評論網站Yelp，這也意味者，Yelp用戶在搜尋餐廳評價同時，也可以看到該餐館的衛生情況。

Yelp是通過與Hazel Analytics的合作，在官網發布了來自公共衛生部門的餐館衛生檢查數據，Hazel唯一家總部在西雅圖的數據公司，專門提供美國48州與加拿大 部分城市的食品安全與公共衛生信息，目前芝加哥地區可查到餐館衛生評估分數的城鎮，包括芝加哥市、艾文斯頓市(Evaston)，還有郊區的杜佩琪郡(DuPage County)、麥克亨利郡(McHenry County)等13個郡縣。

Yelp指出，每個地區的衛生機構的評分方式不盡相同，芝加哥市餐館的衛生評分，主要分成「過關」(pass)、「不通過」(fail)或「有條件通過」(pass with conditions)，想要了解該餐廳過去一段時間的衛生狀況，用戶則可點擊衛生評分(Health Score)選項，然後網頁就會出現詳細的資訊，例如哪些部分需要改進，哪些部分沒有通過檢查。

Yelp網站上之前僅有6萬多筆由當地衛生局取得的餐館衛生數據，目前則已經增列了將近70萬個商家的衛生相關信息。

不過，包括庫克 郡在內的其他郡縣、城鎮，因為當地政府未將餐館衛生檢查結果於網上公告，因此無法列入Yelp用戶查詢範圍。Yelp表示，初步估計用戶即日起可從該網站，查看到約1.2萬家大芝加哥地區餐館的衛生現況。Yelp指出，依據之前的紀錄顯示，公布餐館衛生檢查結果，有助於改善餐館衛生問題，進一步確保消費者安全健康。

芝加哥衛生局食品保護部門經理卡斯塔涅達(Virginia Castaneda)說，在衛生局「高風險名單」內的餐館，也就是有廚房且在現場從準備食材到出菜的餐廳，每年都必須接受一次例行檢查，而速食店則列為風險較低餐館，一般每年也會檢查一次，至於販售預先包裝食物的商店，則大概隔年才會檢查衛生。

她說，假使衛生局接到投訴，或餐館有衛生未過關紀錄者，則需接受更頻繁的檢查。