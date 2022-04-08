2022米其林指南 芝城Alinea連12年摘3星

Alinea餐廳主廚Grant Achatz專精分子料理。(Grant Achatz Ig)

「米其林指南」公布2022年芝加哥 地區獲得星級餐廳名單，其中明星主廚Grant Achatz領軍的Alinea餐廳再度奪下最高評級三星 榮譽，其他取得至少一星的芝城 餐館還有22家。

Alinea為芝市唯一拿到三星的餐廳，這家位於芝城林肯公園區餐館的東主為Grant Achatz以及Douglas Alley，經過過去兩年多的疫情考驗，一度也推出外賣的Alinea，成功渡過難關，成為從2011年至今，唯一每年都蟬聯三星的芝城最佳餐廳。

平均每人用餐費用約為400元的Alinea，到5月底前的兩人用餐座位幾乎全部預約一空，想到以分子料理著名的這家餐館用餐，都要先在官網定位，而在預約完成同時，也須先繳清用餐費用。

芝加哥今年取得二星的餐廳有四家，包括Ever、Moody Tongue、Oriole、Smyth，獲米其林一星的有18家，其中Claudia、Kasama、Esme、Galit等四家為首次摘星。

米其林指南的國際總監Gwendal Poullennec表示，該指南的評分人員發現，儘管過去一年餐館面臨前所未有的挑戰，但芝加哥地區的廚師、餐館在精緻用餐方面，都保持著高水平的質量與創造力。

受到新冠疫情影響，芝加哥2021年失去了四家星級餐廳，包括兩星的Acadia以及一星的Yugen entente、Spiaggia。此外，前年取得一星，位於芝加哥Avondale區的韓裔主廚餐廳Parachute，因正在裝修而未進入今年星級餐廳名單。

今年進入米其林Bib Gourmand餐館中，有七家是全新餐廳，分別為Apolonia、Bloom Plant Based Kitchen、Dear Margaret、Lardon、Sochi、Superkhana International 、Tortello Pastificio 。