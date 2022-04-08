麻煩不斷 芝水塔大樓東主放棄所有權

自從梅西百貨撤出水塔大樓後，該地點的消費人氣明顯下降。(本報檔案照片)

曾經是芝加哥 購物大道上人潮最旺的水塔大樓(Water Tower Place)商場，在大樓空置率持續升高，且自殺、治安事件頻傳等挑戰下，該建物東主Brookfield Properties決定放棄所有權，將大樓轉給提供貸款的大都會保險投資 管理公司(MetLife Investment Management)。

Brookfield Properties發言人卡恩(Lindsay Kahn)表示，經過多次討論、仔細評估所有可行的方案，「我們決定將Brookfield的資源，集中在其他投資組合」。

大都會保險投資管理公司發言人Dave Franecki說，水塔大樓是一項優質房產，在芝加哥擁有良好定位，該公司期待與未來客戶討論這棟標誌性建物的可能發展。

水塔大樓近年出租率欠佳，尤其2021年1月因為主要租戶「梅西百貨 」宣布不再租用為賣場後，整棟大樓人流明顯減少。此外，該大樓中庭近年也發生多起自殺跳樓事件，以及頻傳青少年聚集大樓商場鬧事等，多少都影響消費意願。

梅西百貨為水塔大樓購物中心的主要租戶，賣場面積寬達17萬平方呎，梅西說，做出這個決定非常艱難，畢竟該據點已經長達45年，為芝加哥最主要的消費地標之一。

水塔大樓購物中心於1975年開幕，在梅西百貨前，原地點由馬歇菲爾德百貨公司(Marshall Field's)經營，2006年梅西購併馬歇菲爾德百貨後接手水塔賣場，直到去年2月份熄燈。

梅西退出後，原本傳出目標百貨(Target)有意接手入駐，但後來談判破裂，導致大樓一樓到三樓間的梅西賣場，至今仍然空置。