我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

專家：鳥類提前下蛋 可能是因氣候改變

記者陳曼玲╱綜合報導
富地博物館(Field Museum)收藏的鳥蛋，小自蜂鳥到大至已經絕種的象鳥(elephant bird)的蛋都有。(富地博物館臉書)
富地博物館(Field Museum)收藏的鳥蛋，小自蜂鳥到大至已經絕種的象鳥(elephant bird)的蛋都有。(富地博物館臉書)

根據芝加哥富地博物館(Field Museum)的鳥類研究，發現今年芝加哥地區的許多鳥類下蛋的時間比100年前提早了將近一個月，研究人員分析，這可能與氣候改變有關。

貝茲(John Bates)是富地博物館的鳥類研究員與策展人，他觀察到今年有些鳥類築巢的時間比80年代末期到90年代初期要提早了25天，因此設計這項研究來追蹤伊利諾州東北邊的鳥類築巢與下蛋的時間，並在動物生態學(Animal Ecology)期刊上發表論文。

該館的研究人員使用保存在博物管裡有100年歷史的鳥蛋來做觀察比較，其中有5、6萬個蛋的保存年代可追溯到1870年。貝茲說許多研究證實鳥類生態與環境、氣候改變有密切關係。

這項研究也意外發現有些隨季節遷移的候鳥的築巢時間也比以往早。根據芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago)的鳥類生態學家惠藍(Chris Whelan)說，候鳥可能在某段期間內遷移到達某地，在氣候狀況與食物充足的條件下，可能就會提早築巢。

貝茲說全世界有500萬個鳥蛋收藏，對研究鳥類相當有幫助，但很少有人利用博物館收藏的鳥蛋來研究發表論文。貝茲認為收藏的鳥蛋是研究過去生態變遷的重要資料，除了能警示氣候的改變，還能提供影響自然界物種變化的重要線索。

貝茲說研究人員使用這些收藏的鳥蛋，已經瞭解到殺蟲劑對生態的影響，希望將來能更多利用來研究瞭解氣候改變、環境污染的長期效應。

另外，根據康乃爾鳥類實驗室(Cornell Lab of Ornithology)與保育組織在2019年的研究報告顯示，在美國與加拿大的鳥類數量比1970年代減少了約30億隻。

科學家持續研究造成鳥類數量大量減少的各種原因，包括食物與棲息地減少等變數。但貝茲說不是所有鳥種都減少，像是知更鳥(American robins)的整體數量有增加的趨勢，資料究顯示知更鳥今年的築巢時間比往年的平均時間晚。

富地博物館的鳥蛋收藏，小自蜂鳥到大至已經絕種的象鳥(elephant bird)的蛋都有。收藏鳥蛋曾經風靡於歐美富人、收藏者與科學研究人員之間，但在1920年代以後不再盛行，歐洲為了保育鳥類而開始立法規範收藏者的資格，造成研究資料斷層。

博物館 芝加哥 伊利諾州

上一則

STAT Madness科學競賽 賓大團隊研究老鼠減肥奪冠

下一則

新州女性民選官員不到三分之一 全美排名30

延伸閱讀

每千人僅備1份藥 專家：防疫「減災」難達標

每千人僅備1份藥 專家：防疫「減災」難達標
航天博物館北維中心 中文導覽免費參觀

航天博物館北維中心 中文導覽免費參觀

芝實踐校友會 4月23日台灣美食迎校慶

芝實踐校友會 4月23日台灣美食迎校慶

中國專家：蘇州是否現變種新病毒還言之過早

中國專家：蘇州是否現變種新病毒還言之過早
台灣古物修復實習生 牽線幫梵蒂岡博物館解難題

台灣古物修復實習生 牽線幫梵蒂岡博物館解難題
國家航天航空博物館翻新 今秋重開

國家航天航空博物館翻新 今秋重開

熱門新聞

密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）

全美最健康城市 華府排第十

2022-04-06 02:15

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動