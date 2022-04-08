專家：鳥類提前下蛋 可能是因氣候改變

富地博物館(Field Museum)收藏的鳥蛋，小自蜂鳥到大至已經絕種的象鳥(elephant bird)的蛋都有。(富地博物館臉書)

根據芝加哥 富地博物館 (Field Museum)的鳥類研究，發現今年芝加哥地區的許多鳥類下蛋的時間比100年前提早了將近一個月，研究人員分析，這可能與氣候改變有關。

貝茲(John Bates)是富地博物館的鳥類研究員與策展人，他觀察到今年有些鳥類築巢的時間比80年代末期到90年代初期要提早了25天，因此設計這項研究來追蹤伊利諾州 東北邊的鳥類築巢與下蛋的時間，並在動物生態學(Animal Ecology)期刊上發表論文。

該館的研究人員使用保存在博物管裡有100年歷史的鳥蛋來做觀察比較，其中有5、6萬個蛋的保存年代可追溯到1870年。貝茲說許多研究證實鳥類生態與環境、氣候改變有密切關係。

這項研究也意外發現有些隨季節遷移的候鳥的築巢時間也比以往早。根據芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago)的鳥類生態學家惠藍(Chris Whelan)說，候鳥可能在某段期間內遷移到達某地，在氣候狀況與食物充足的條件下，可能就會提早築巢。

貝茲說全世界有500萬個鳥蛋收藏，對研究鳥類相當有幫助，但很少有人利用博物館收藏的鳥蛋來研究發表論文。貝茲認為收藏的鳥蛋是研究過去生態變遷的重要資料，除了能警示氣候的改變，還能提供影響自然界物種變化的重要線索。

貝茲說研究人員使用這些收藏的鳥蛋，已經瞭解到殺蟲劑對生態的影響，希望將來能更多利用來研究瞭解氣候改變、環境污染的長期效應。

另外，根據康乃爾鳥類實驗室(Cornell Lab of Ornithology)與保育組織在2019年的研究報告顯示，在美國與加拿大的鳥類數量比1970年代減少了約30億隻。

科學家持續研究造成鳥類數量大量減少的各種原因，包括食物與棲息地減少等變數。但貝茲說不是所有鳥種都減少，像是知更鳥(American robins)的整體數量有增加的趨勢，資料究顯示知更鳥今年的築巢時間比往年的平均時間晚。

富地博物館的鳥蛋收藏，小自蜂鳥到大至已經絕種的象鳥(elephant bird)的蛋都有。收藏鳥蛋曾經風靡於歐美富人、收藏者與科學研究人員之間，但在1920年代以後不再盛行，歐洲為了保育鳥類而開始立法規範收藏者的資格，造成研究資料斷層。