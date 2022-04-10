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賭場穿梭巴士恢復運營 RIVERS CASINO & Four Winds Casino 往返時間

本報芝加哥訊
賭場穿梭巴士恢復運營，凡乘座運河賭場 RIVERS CASINO & 四風賭場 Four Winds Casino 穿梭巴士者均獲得 $5 優惠券 (COUPON) 。
賭場穿梭巴士恢復運營，凡乘座運河賭場 RIVERS CASINO & 四風賭場 Four Winds Casino 穿梭巴士者均獲得 $5 優惠券 (COUPON) 。

賭場巴士近日已恢復運營。凡乘座運河賭場 RIVERS CASINO & 四風賭場 Four Winds Casino 穿梭巴士者均獲得   $5 優惠券 (COUPON) ， 優惠券可在兩個任一賭場使用，每日只可使用一張優惠券和一個游戲，賭場有權停止促銷并解決所有爭議。此優惠券不可與其他優惠同時使用。必須年滿 21 歲才能上車。

據悉，地址位于機場附近 3000 S. River Road Des Plaines, IL 60018 的運河賭場（RIVERS CASINO）穿梭巴士從芝加哥-運河賭場免費往返班車的運營時間為周日、周一、周三、周四，上車地點在芝加哥中國城 Archer 和 Wentworth Ave.(CST)車站，上車時間為上午11:20，另一上車地點為 2734 S. Wentworth Ave. Chicago IL 60616.(CST)車站，上車時間為上午11:30，而離開運河賭場(CST)時間為下午3:00。只付$10，可獲得$10的免費游戲或免費投注！

而 Four Winds Casino 四風賭場-密西根州（NEW BUFFALO）地址：11111 Wilson Rd, New Buffalo, MI 49117 往返芝加哥巴士只需付 $8 就可獲得 $10 免費游戲或免費投注的優惠！運營時間為周一至周四。上車地點從 Archer 和 Wentworth Ave.(CST)車站，上車時間為上午8:00，下午12:00和下午4:00，另一個上車地點在 2734 S. Wentworth Ave. Chicago IL 60616.(CST)車站，上車時間為上午8:05、下午12:05和下午4:05，離開四風賭場時間為下午2:00和下午6:00及晚上10:00。詳情可致電：312-326-5518.

芝加哥 密西根州 機場

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