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國泰銀行提供 AUTOBOOKS 數字銀行解決方案 精簡發票開具流程，讓商業客戶更快，更安全地獲得付款

本報芝加哥訊
國泰銀行60周年慶。走過60載、再邁向未來！
國泰銀行60周年慶。走過60載、再邁向未來！

國泰銀行宣佈拓展網上銀行服務範圍；現可通過 Autobooks 為客戶提供支付服務和發票開具服務。

Autobooks提供業內領先的數字化發票開具和收款服務，為小企業提供一流的綜合支付解決方案。通過將Autobooks的發票開具和支付功能置入國泰銀行的企業網上銀行平台，國泰銀行可幫助小企業主更好地管理現金流，追踪客戶的支付狀態。這款創新的會計工具簡單、易操作，可幫助企業主生成並發送發票、設定常開發票，並把在線付款直接存入相應的國泰銀行帳戶。

國泰銀行高級副總裁兼財資管理銷售總監 Randy Browning 表示：「60年前，我們以商業銀行起家。當客人籌劃着商業大計來到國泰銀行時，我們一路相伴，協助他們一展鴻圖。我們深知現金流管理的重要性，融入 Autobooks 是為了讓客戶能更順暢地處理發票開具和收款事宜，幫助他們的資金更快速到帳。」

國泰銀行以非常實惠的價格向商業客戶提供這項服務。瀏覽https://www.cathaybank.com/business了解國泰銀行如何幫助企業主通過使用 Autobooks更快地獲得付款。

關於國泰銀行

國泰銀行是國泰萬通金控公司（那斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。我們在2022年迎來國泰銀行的鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越，只為心懷夢想的您。請瀏覽 cathaybank.com 獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

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