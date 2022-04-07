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密州鴨子船17死 法官駁回過失殺人控罪

特派員黃惠玲╱綜合報導
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密蘇里州石郡(Stone County)法官布蘭肯希普(Alan Blankenship)5日裁決，駁回檢察官對船隻翻覆致17人罹難的鴨子船船長、船公司總經理與運營主管的一級過失殺人控罪，法官稱，這三人雖獲知有風暴來臨，但無證據表明他們事先知道出事地點正處於強風吹襲的第一線。

將近四年前的這場悲劇，為美國20年來最致命的觀光船事故。其中死亡的17人中，有11人來自同一家族。

這艘水陸兩棲船是在2018年7月14日載客在密蘇里州布蘭森市(Branson)附近的石桌湖(Table Rock Lake)觀光，當地晚間7時左右遇上暴風雨，根據另一艘同時也在該湖航行船隻乘客拍攝的影片，可以清楚看到湖面波濤洶湧，巨浪拍打船身。

發生意外的鴨子船，共載了31人。目擊民眾稱「暴風雨突然來襲，他們盡全力回頭、回到岸上，其中一艘船上岸了，但另一艘沒辦到。」

根據指出，當地氣象站曾發出強風、嚴重雷雨警告，事發時湖面風速高達每小時65哩，密州檢察官去年因此向54歲的鴨子船船長麥克奇(Scott McKee)、公司總經理朗漢(Curtis P. Lanham，39歲)，以及船公司運營經理博澤爾(Charles V. Baltzell，79歲)各提控17項一級過失殺人罪。

法官布蘭肯希普5日駁回了檢察官對船公司三人的刑事起訴，法官表示，沒有證據證明這三人知道該場暴風雨的風速如此強又急。

被告律師表示，他們感激且尊重法官的決定，麥克奇的律師霍布斯(James Hobbs)說，該場船難對每個當事人而言都是悲劇。

密蘇里州檢察長辦公室對於法官的裁決表示，正考慮重新提起訴訟，檢察長辦公室發表聲明說，「我們對於法院決定感到失望，但我們不會放棄替17名受害者與家屬追求正義」。

去年一名經手該案調查的探員曾作證表示，麥克奇不顧風暴即將來臨的風險，將船隻開到湖上，朗漢與博澤爾則被指控在嚴重的雷暴氣象警報後，沒有即時通報最新的天氣狀況，並停止營運。

此外，證據顯示，家著名景點的船隻運營公司「搭乘鴨子」(Ride the Ducks)的員工，通常只察看私人氣象公司「地球網絡」(Earth Networks)的雷達來了解天氣狀況，而這類雷達，只能預測湖上會不會下雨，不會指出風速。

密蘇里州 檢察官 觀光

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