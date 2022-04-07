芝公校下周放春假 CPS籲出遊勿忘防疫

芝加哥公立學校系統(CPS)在3月14日取消了校園強制口罩 令，CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，根據他的觀察，絕大多數學生都還是繼續戴著口罩上學、上課，他也提到，到4日晚間為止，公校 有800名學生及150位成年人，因為感染病毒或未施打疫苗而與染疫者有密切接觸而居家隔離。

馬丁內茲表示，一般學生與教職員可以選擇在學校不戴口罩，但經過五天隔離後檢測 仍呈陽性者，到校還是必須戴上口罩。此外，CPS目前仍繼續進行接觸者追蹤工作，而目前情況顯示，公校染疫者病例的源頭通常都是在校外。

由於11日起公校33萬學生將開始放春假，CPS的校內檢測服務也將暫停一周。公校官網提醒所有學生與家庭，不要忽略了假期間的防疫，依照衛生局更新的最新染疫高風險地圖，包括賓州東北部、紐約西北部以及阿肯色州中部等地區，新冠確診率都達到高風險標準，公校提醒，如果未接種疫苗要前往這些地區的話，返回芝加哥後必須自行居家隔離五天才能上學。

紀錄指出，CPS這周檢測學生與教職員的陽性比率為0.17%，比前一周的0.11%高，馬丁內茲說，大約有9萬700名學生與3萬2500位教職員，餐加了公校的每周定期檢測項目，光上一周，公校完成了約6.6萬的檢測。

馬丁內茲重申施打疫苗的重要性，他表示，公校33萬名學生中，接種比率不到一半，教職員施打比率則高達91%。