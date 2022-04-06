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谷歌芝城2000員工 即起實體上班

特派員黃惠玲／芝加哥報導

歷經超過兩年的居家辦公後，位於芝加哥西環區的谷歌公司(Google)5日終於恢復實體辦公，儘管該公司目前每周五天，將採取三天到辦公室，兩天居家上班的模式工作，但對許多久違坐辦公桌的白領族來說，重新有機會遇到同事，仍然是一件值得開心的事情。

谷歌員工韋恩(Kevin Wynn)說，在疫情期間，他只有到過公司一次，現在又與大家重逢「是一種很不同的體驗」。另一名軟體工程師喬治(Jon Geroge)說，能在Zoom之外看到同事很有趣。

芝加哥市的谷歌辦公樓約有2000名員工，谷歌政府關係主管比德曼(Rob Biederman)說，公司意識到人們錯過許多面對面的合作機會，這也是該公司重新恢復實體上班後，大家感到開心的原因。

芝市市長萊特福特也出席了谷歌重啟實體上班的儀式，她表示，對於兩年多沒有來過位於「富爾頓市場」(Fulton Market)的谷歌員工而言，現在重回辦公室會發現該區很大不同，因為富爾頓市場多棟高樓大廈在過去一兩年蓬勃發展。

隨著疫情趨緩，有越來越多芝加哥的雇主正在讓員工返回辦公室工作。大都會火車通勤系統Metra說，他們的乘客載運量已經回到疫情前的三成。

根據Challenger, Gray and Christmas公司的查倫傑(Andrew Challenger)說，雖然恢復實體上班導致不少人辭去工作，但在該公司的最新調查中，32％的企業表示，因為居家工作的緣故，他們感到公司實際生產率下降，所以這些雇主也正在努力召回員工返回辦公室。

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